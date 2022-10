EVENTO FORMATIVO SU SCREENING E VACCINAZIONI

La prevenzione ancora al centro dell’attività di formazione medico-sanitaria della Asl Brindisi. L’azienda ha infatti patrocinato un nuovo evento dal titolo “Screening e vaccini; un’opportunità di salute”, in programma per il pomeriggio del 20 ottobre presso il Best Western hotel Nettuno di Brindisi.

I lavori, che avranno inizio alle ore 14.30, saranno introdotti dai saluti del direttore generale della Asl, Flavio Maria Roseto, dal direttore sanitario Vito Campanile e dal presidente dell’Ordine dei medici di Brindisi Arturo Oliva.

Il corso si articolerà in due sessioni consecutive: la prima sarà dedicata alla vaccinazione anti-pneumococcica; la seconda, incentrata prevalentemente sulla salute delle donne, affronterà temi quali la vaccinazione anti-papilloma virus e la prevenzione del carcinoma della cervice attraverso controlli periodici.

L’approccio alla discussione vuole essere esplicitamente multidisciplinare. A portare il proprio contributo saranno medici specialisti in discipline diverse: oltre a ginecologi e urologi ci saranno anche dermatologi e otorinolaringoiatri.

Responsabile scientifico è il dottor Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi. Ai partecipanti, dopo il test di valutazione finale, spetteranno 5,2 crediti formativi.