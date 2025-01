Evento speciale dedicato a Erasmus+

Presso “Santa- Spazio Culturale Yeahjasi”, ex Convento di Santa Chiara, Brindisi, si è tenuto un incontro molto importante dedicato a Erasmus+. Quello di Brindisi è stato il secondo appuntamento, dopo quello organizzato a Lecce il 14 gennaio. Due eventi speciali dedicati alla progettazione europea e al protagonismo giovanile. L’intento è quello di ricercare nuove possibiltà affinché i giovani possano, effettivamente, essere protagonisti del cambiamento sostenibile e inclusivo. Sono intervenuti: il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna (La progettazione europea di prossimità: opportunità e sfide per Brindisi), Antonio Dell’Atti, Ambasciatore Erasmus+, CEO e Founder di Project School (Presentazione programma Erasmus+ e Call “Cooperation Partnership”, e Michele De Luca, senior project manager di Project School (Impatto sociale: cos’è e come si genera). Sono state focalizzate le dinamiche del social impact e i vantaggi per il territorio offerti dalla call #CooperationPartnerships del programma #ErasmusPlus. Un progetto che vuole preparare i giovani affinché possano soddisfare le richieste del mercato del lavoro nei settori del verde, della sostenibilità e del digitale. Si deve assolutamente trovare un modo per mobilitare in generale i cittadini, ma, soprattutto, i giovani e prepararli per partecipare. Non è necessario “partire” per il nord, è possibile attivarsi e prepararsi anche nella propria città, perché Brindisi, è bene ricordarlo, è diventata capitale della transizione energetica, passando dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone e realizzando impianti sostitutivi e necessarie infrastrutture. Anna Consales