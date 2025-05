Evento sulla salvaguardia della fauna in collaborazione con il Consorzio di gestione di Torre Guaceto

È dedicato alla salvaguardia della fauna e al controllo delle malattie trasmissibili l’evento formativo, promosso dalla Asl e dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto, che si terrà il 27 maggio dalle 8.30 nel villaggio Meditur, marina di Carovigno.

Responsabili scientifici sono Vito Magli, direttore Siav C e Donato Sole, dirigente veterinario Siav A. Interverranno per i saluti il presidente della Regione Michele Emiliano, il presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta, il sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, il presidente della Provincia Toni Matarrelli. Per la Asl parteciperanno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Stefano Termite.

Questo corso, che assegna 8 crediti Ecm, nasce dal crescente interesse nei confronti della biodiversità della fauna selvatica e della sua salvaguardia.

Una struttura di eccellenza nel panorama faunistico internazionale come Torre Guaceto impone, da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, un impegno crescente affinché si attui un monitoraggio delle patologie, zoonotiche e non, circolanti nella fauna selvatica terrestre e marina presente nel territorio al fine di salvaguardare la salute umana e animale, in considerazione anche di eventuali rischi epidemici.

Nell’evento, oltre agli aspetti di sanità pubblica, sarà esaminata l’attività svolta dai servizi veterinari operanti sul territorio. Il loro compito è quello di monitorare sia gli spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine, fornendo un primo soccorso ad animali vivi in difficoltà, sia le ovodeposizioni di caretta caretta (fenomeno in crescita costante negli ultimi anni).

La giornata si concluderà con una visita all’interno della Riserva marina e terrestre di Torre Guaceto dove saranno liberati alcuni esemplari ricoverati.