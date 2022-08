EX CASERMA EDERLE – OGGIANO (FDI): LE CONTRADDIZIONI DI ROSSI

Un buon amministratore pubblico lo si vede quando deve impiegare le esigue risorse dei propri concittadini soddisfacendo i reali bisogni degli stessi dandosi delle priorità, non soddisfacendo i propri egoismi e quelli di una ristretta nicchia di privilegiati e/o peggio facendo campagna elettorale con risorse pubbliche – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia dott. Massimiliano Oggiano. La vicenda della riqualificazione (parola eccessivamente generosa) dell’area antistante l’ex caserma Ederle, con un investimento di 150.000 euro di risorse comunali, per la realizzazione di un parco urbano (nelle intenzioni dell’Amministratore comunale) poi diventato un area pic nic, contestualmente alla presentazione della richiesta di un finanziamento con fondi PNRR (poi ottenuto) per la realizzazione di un Polo dell’infanzia con annesso asilo nido all’interno dell’ex caserma Ederle è la plastica dimostrazione di come l’Amministrazione Rossi intenda la gestione della cosa pubblica e delle risorse pubbliche – continua Oggiano. L’ennesima iniziativa politico amministrativa che denota lo stato confusionale e contraddittorio dell’agire del sindaco Rossi e della sua maggioranza di sinistra che preferiscono apparire, con qualche taglio di nastro in più e sperperando le esigue risorse comunali che avrebbero potuto essere utilizzate per altre priorità, piuttosto che capitalizzare in interventi utili e necessari alla Città ed ai cittadini. Perché sperperare 150.000 euro di risorse proprie quando si poteva attendere qualche mese ed utilizzare i 2.45 milioni di euro di finanziamento PNRR per la realizzazione nell’ex caserma Ederle del Polo dell’infanzia con annesso asilo nido ed in più la realizzazione di un parco urbano degno di nota invece che l’attuale area pic nic che tutto sembra fuorché un parco??? Attendiamo la risposta del Sindaco Rossi- conclude Oggiano.





Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia