EX CASERMA EDERLE – PD: DA FDI SOLITA POLEMICA INUTILE

”Da FdI la solita inutile polemica. Con asilo nido si completerà finalmente recupero ex caserma Ederle”

La polemica montata ad arte dal gruppo di Fratelli d’Italia sui finanziamenti acquisiti dall’amministrazione comunale per la ricostruzione dell’asilo nido di Santa Chiara e per la realizzazione dell’asilo nido nell’ex Caserma Ederle è surreale e strumentale. Le “colpe” dell’amministrazione comunale sarebbero quelle di partecipare e aggiudicarsi più di 4 milioni di euro per due strutture moderne e all’avanguardia per ospitare due nuovi nidi? O sarebbe quella di aver recuperato un’area, quella esterna dell’ex caserma Ederle, per decenni in stato di abbandono e “fonte di ispirazione” delle solite promesse da campagna elettorale, puntualmente disattese?

Parlare di spreco risorse per uno spazio riconquistato dai brindisini è un affronto, uno sfregio, per tutti quei cittadini che hanno sempre sperato di riappropriarsi di uno spazio inaccessibile e per quei bambini che vi trascorrono qualche ora di spensieratezza. Rivendichiamo con fermezza ed entusiasmo l’apertura ai cittadini ed ai bambini dell’area giochi nell’ex Caserma Ederle. L’aggiudicazione dei fondi per il completo recupero dell’ex Caserma Ederle con la realizzazione di un asilo nido rafforza la scelta strategica dell’amministrazione comunale finalizzata alla piena fruizione di un immobile che fino a poco tempo fa rappresentava una vergogna nel cuore del centro cittadino.

Il lavoro sinergico del vicesindaco Tiziana Brigante e dell’assessore Isabella Lettori che hanno colto l’esigenza di tanti cittadini residenti e di movimenti organizzati che chiedevano da anni attenzione per il degrado in cui versava la struttura, ha raggiunto un risultato inimmaginabile e considerato da tanti quasi irraggiungibile.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e qualche rancoroso sparso se ne facciano una ragione: l’amministrazione comunale continuerà a investire, con risorse proprie e con proposte progettuali vincenti come mai prima, per migliorare gli standard di vivibilità per i cittadini.

Sappiamo quanto sia ardua la sfida, anche a causa di qualche incivile, ma non desisteremo poiché consideriamo importante e centrale lavorare incessantemente per una rinascita consapevole della città.

PD BRINDISI