“Ex Convento San Domenico hub della cultura del mare”: un incontro di progettazione partecipativa



Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un incontro di progettazione partecipativa sul tema:”Ex Convento San Domenico hub della cultura del mare”, Avviso pubblico della Regione Puglia per la valorizzazione del patrimonio culturale e l’innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali. L’obiettivo del progetto è quello di creare un nuovo polo della cultura a Brindisi, che potrebbe, così, diventare un importante luogo di accoglienza ed essere votato a differenti usi, trasformandosi in un hub culturale, con spazi per esposizioni, studio e ricerca, e accesso al centro storico. Il complesso dell’Ex Convento di San Domenico a Brindisi, che sorge accanto alla Chiesa del Cristo, fino a qualche anno fa sede dell’Istituto tecnico commerciale “G. Marconi”, è un’importante testimonianza storica della presenza domenicana in città e, recentemente, sono già stati avviati lavori di riqualificazione e restauro. Il complesso monumentale, risalente al XIII secolo, fondato da Nicola Paglia di Giovinazzo, un discepolo di San Domenico, è sempre stato ritenuto un importante centro di cultura e spiritualità per la città. Il progetto, presentato durante l’incontro, risulta essere molto importante e, soprattutto, una vera e propria opportunità per la città.

In particolare, durante la candidatura della città di Brindisi a Capitale del mare 2026, erano già emersi gli input per questo progetto. Anna Consales