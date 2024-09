Ex Convento Santa Chiara candidato a “Luoghi del cuore”

Cos’è per te un luogo del cuore?Noi amiamo il nostro spazio e ci teniamo così tanto che finalmente l’abbiamo candidato nei “Luoghi del cuore” del FAI!Come votare e far votare?molto semplice:– puoi votare con un clic sul sito dedicato:https://fondoambiente.it/luoghi/ex-convento-di-santa-chiara?ldc

– oppure puoi venire direttamente presso l’ex convento, approfittarne per visitarlo e firmare sui nostri moduli che puoi trovare all’ingresso!Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30 mentre il sabato e la domenica siamo aperti o su prenotazione o in caso di eventi e attività.

Un'azione importantissima per il nostro patrimonio, ma cosa sono i luoghi del cuore?Dar voce alle segnalazioni dei beni più amati in Italia per assicurarne il futuro è lo scopo del programma "I Luoghi del Cuore", lanciato dal FAI nel 2003 e promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo che si propone di coinvolgere concretamente tutta la popolazione e di contribuire alla sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.Durante il censimento, puoi contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare.I vincitori riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto.Il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS è una Fondazione senza scopo di lucroche, grazie al contributo di chi sostiene la sua missione – privati cittadini, aziende e istituzioni – opera per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico del nostro Paese.Cos'è l'ex Convento di Santa Chiara oggi:L'ex Convento di Santa Chiara si articola su due piani disposti a forma a 'L', abbracciando al suo interno un ampio spazio verde di sosta con un ulivo secolare, agrumeti e pruni. L'immobile, reso funzionale a seguito degli interventi di restauro operati, è dotato di ampi ambienti luminosi e insonorizzati per attività musicali e formativo-didattiche, con spazi comuni all'interno e all'esterno, allacci alle pubbliche utenze, strumenti musicali, arredi, impianti e attrezzature audio-video. Oggi l'ex convento di Santa Chiara è gestito dall'associazione culturale "Yeahjasi Brindisi APS" nel progetto "Santa Spazio Culturale", un'associazione che attraverso la misura regionale "Luoghi Comuni" ha preso in gestione l'intero complesso. Le attività, eventi e servizi che l'associazione promuove al suo interno, rende la struttura, nel suo pregio storico, un prezioso centro culturale aperto a tutta la cittadinanza, turisti e realtà del territorio. Inoltre al suo interno, nel piano superiore, è presente un'importante collezione di cartografie storiche del 1800, realizzate da Benedetto Marzolla, noto cartografo brindisino dell'epoca