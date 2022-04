Ex Dema. I lavoratori davanti ad un bivio

Porte girevoli per i 77 lavoratori del settore aeronautico della ex Dema, società che vive ora, e non si sa per quanto tempo ancora, nella Dar e Dcm. Il 26 aprile scadra’ la Cassa integrazione e c’e’ il rischio di attivare i licenziamenti, con conseguente disattivazione della Dcm. Nel frattempo i lavoratori hanno intrapreso un contenzioso con l’azienda Dar-dcm. Durante l’incontro di oggi pomeriggio, presso Palazzo di Città, tra i sindacati, i lavoratori e il sindaco Riccardo Rossi, sono emerse alcune strade da seguire, ma con l’obbligo di sceglierne una sola valida per tutti i lavoratori. La prima. Accettare un altro anno di cassa integrazione, con l:incertezze del caso sulla concessione, ma con l’obbligo di rinunciare al contenzioso attivato, avendo come contro partita una modesta transazione economica proposta dall:azienda. E in questo caso, martedì, nell’incontro a Bari con la task force regionale, si dovrebbe sottoscrivere l’accordo di utilizzare questi lavoratori nel caso l’azienda ne avesse necessità o nel caso altre aziende del settore dovessero avere simili necessità di personale gia’ formato. L’alrra strada davanti ai lavoratori e’ quella di non accettare la Cassa integrazione, ciò significa licenziamento, e di proseguire con il Contenzioso. Il primo percorso dovrebbe essere quello su cui martedì ci si dovrebbe incanalare.