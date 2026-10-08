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Ex Ilva: Decaro contro annuncio Acciaierie d’Italia sospensione di tutte le attività produttive e cassa integrazione dei lavoratori

“Oggi, a poche ore dall’incontro del governo con i sindacati, Acciaierie d’Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, si affretta ad annunciare l’attivazione della cassa integrazione dei lavoratori – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro – con un tempismo che ha il solo effetto di aggravare la tensione in una situazione già drammatica e che rischia di ricadere solo sui lavoratori e sui territori dove lavorano. Ci auguriamo che nell’incontro con le rappresentanze sindacali, il governo possa scongiurare questa ipotesi, e che sia individuata già in questi giorni di incontri, una prospettiva solida per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, del nostro territorio e della filiera siderurgica del nostro Paese”.

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