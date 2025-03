Ex Ilva e Versalis, D’Attis (Fi): “Emiliano di notizie vecchie. Bene Governo su dossier industriali”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“Credo che il Presidente Emiliano non abbia dato alcuna notizia dopo l’incontro con il Ministro Urso, visto che non vi è alcuna informazione che non fosse già ampiamente nota sul lavoro che il Governo sta egregiamente portando avanti, soprattutto con lo stesso Ministro Urso, assieme a noi e ai sindacati. Sull’ex Ilva, il Presidente della Regione “annuncia” un dato abbondantemente noto: il processo di decarbonizzazione sarà compiuto in quattro anni. Bene, lo sapevamo già. Stessa storia per Versalis Brindisi: che il cracking non debba essere smantellato ma “sospeso” è una questione già posta all’attenzione del Ministro Urso dal sottoscritto e dai sindacati e che è in itinere. Perciò, nessuna novità di rilievo se non la cronaca dell’impegno del Governo e di tutti noi per dossier industriali strategici per la Puglia e per l’Italia”.