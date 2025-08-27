Fa lavare la sua auto in piazza Duomo, tra lo stupore dei turisti. Interviene il Sindaco



“Su disposizione del sindaco di Brindisi, una pattuglia della Polizia municipale sta provvedendo ad identificare e sanzionare a norma del Regolamento di polizia urbana gli autori di una condotta disdicevole messa in atto questa mattina in piazza Duomo e già più volte sanzionata, sempre a carico di simili veicoli, a norma delle regole vigenti”. Lo ha dichiarato il comandante della Polizia municipale di Brindisi, Antonio Orefice, che da giorni ha disposto adeguati servizi di controllo in città. “La segnalazione da parte dei cittadini è sempre utile, soprattutto in periodi di ridotta disponibilità di personale: segnalare direttamente agli uffici della polizia municipale, tuttavia, resta il modo migliore per un rapido ed efficace intervento”