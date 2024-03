Fabio Concato al “Verdi” con “Musico ambulante tour”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il concerto di Fabio Concato “Musico Ambulante tour”. Tanta era l’attesa per un cantante che nella sua lunga e fortunata carriera ha regalato emozioni con canzoni bellissime e, sicuramente, intramontabili. Un repertorio molto ricco, motivi conosciuti da tutti, dalle prime canzoni ai brani più recenti. Romantico, sensibile, poetico, sono soltanto alcuni degli aggettivi per descrivere quanto il cantante sia riuscito ad emozionare un pubblico completamente coinvolto. Si è creata subito una bellissima empatia e per alcune canzoni Fabio Concato ha deciso di scendere dal palco e sedersi tra il pubblico, creando così un’atmosfera magica. Si è raccontato con tanti aneddoti riguardanti la sua lunga carriera, stabilendo un contatto sentimentale col pubblico, perché a lui non piace cantare e basta. Tantissimi gli applausi al termine di ogni esibizione, condivisa da tutti, a riprova che le canzoni belle non tramontano mai e si possono cantare per anni e anni senza mai essere considerate “vecchie”. Un concerto che è stato veramente un evento indimenticabile, un’occasione unica per conoscere profondamente un artista importante. Molto bravi anche i musicisti che hanno contribuito a rendere la serata perfetta: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). In occasione del concerto, è stata attivata la speciale promozione “Promo Concato” per poltrone di galleria al prezzo di 12 euro. Un’opportunità unica per permettere una fruibilità maggiore della nostra “culla della cultura”. Anna Consales