FABIO CORBANI IL NUOVO COACH DELLA HAPPY CASA BRINDISI

BRINDISI, 13 giugno 2023 – Happy Casa Brindisi comunica di aver affidato la panchina biancoazzurra a Fabio Corbani, già vice allenatore durante la scorsa stagione sportiva.

Allenatore esperto dotato di grande passione, competenza e personalità, ha segnato il suo debutto da primo allenatore della Happy Casa il 19 maggio in occasione dell’ultima gara ufficiale della stagione nei playoff scudetto contro la Virtus Bologna, sostituendo in panchina lo squalificato Frank Vitucci.

Per lui si tratta di un ritorno da capo allenatore in Serie A, quando nella prima parte della stagione 2015/16 guidò la Pallacanestro Cantù in LBA e Europe Cup fino al cambio di gestione della proprietà straniera.

Esperto conoscitore della pallacanestro giovanile, detiene il record di quattro scudetti juniores vinti in dieci anni, riconosciuto dal Premio Reverberi 2009 per la sezione giovanile (Treviso) e la qualifica di ‘Allenatore Benemerito’ dalla Federazione Italiana Pallacanestro nel 2016.

Dal 1991 al 1999 ha ricoperto la veste di responsabile del settore giovanile nella sua città a Milano, con risultati di prestigio come i due scudetti juniores (1997-98) All’Olimpia entra in prima squadra da assistente (1997-99), centrando in entrambe le stagioni i playoff di Serie A ed una finale di Saporta Cup.

Dal 2006 al 2010 si trasferisce a Treviso come responsabile del settore giovanile e assistente di Blatt, Vitucci e Repesa (nel 2006-2007 conquista la Coppa Italia e la Top 16 di Eurolega). Piacenza nella stagione 2011/12, Biella 2013-2015 dove vince la Coppa Italia di Legadue, a Roma con la Virtus (2016/17, dove detiene il record di miglior attacco della Serie A2 nell’ultimo decennio) ed Eurobasket (2018/19) e infine Orzinuovi nel 2019/2020 le ultime esperienze da capo allenatore.

Nel corso della sua carriera ha lavorato inoltre in Nazionale nel ruolo di assistente allenatore Under 20, conquistando la medaglia d’oro ai campionati europei di Tallinn 2013 e la d’argento a Bilbao 2011, e nel coaching staff della Nazionale Svizzera nei match di qualificazione a Eurobasket 2022.

Coach Fabio Corbani e il direttore sportivo Leo De Rycke verranno presentati mercoledì 14 giugno alle ore 10:00 presso la sala stampa del PalaPentassuglia.