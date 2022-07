FABIO MANCINO ELETTO SEGRETARIO GENERALE CISL SCUOLA TARANTO BRINDISI

Fabio Mancino, 44 anni, originario di Sava (Ta), è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola Taranto Brindisi, eletto dal Consiglio territoriale riunito oggi a Martina Franca, i cui lavori, introdotti da Roberto Calienno, segretario nazionale e Reggente della struttura, partecipati da Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, sono stati conclusi dalla segretaria generale della Federazione nazionale Ivana Barbacci.

“Questa elezione è per me motivo di onore e di responsabilità che intendo condividere con la nuova segreteria e con l’insieme del Gruppo dirigente – ha dichiarato Fabio Mancino – per agire confederalità, radicarci ancor di più nel territorio e nel mondo della scuola, rendere le nostre sedi presidi di informazione e di formazione, di tutela e di cura, facendo rete con l’insieme del Sistema servizi della Cisl. Continueremo e potenzieremo, altresì, il percorso della preparazione e formazione ai concorsi per docenti, Ata, Dsga e Ds ed avvieremo con l’inizio del nuovo anno scolastico il percorso formativo per le RSU.”

Laureato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Lecce, abilitato presso l’Università di Bari, specializzato presso l’Università di Modena-Reggio Emilia e l’Università di Macerata, Fabio Mancino è Professore presso IISS “Del Prete-Falcone” di Sava.

Dopo gli anni dell’Università, impegnato in diverse Comunità di minori a rischio, indirizzati dai Servizi Sociali e dal Tribunale dei Minori, approda nella scuola nel 2002.

Inizia l’esperienza sindacale da supplente in Lombardia nel 2010, come attivista del gruppo precari e viene eletto per due mandati RSU; nel 2017 fa ingresso nella segreteria provinciale della Cisl Scuola Taranto Brindisi.

Nel 2022 viene eletto nell’Assemblea Nazionale Fondo Espero.

“E’ una bella giornata oggi – ha dichiarato Roberto Calienno – che segna per la nostra organizzazione un momento naturale di passaggio già avviato con la fase congressuale di novembre 2021 per dare continuità ad un progetto su cui siamo impegnati da anni e che ha visto confermata la primazia della Cisl Scuola Taranto Brindisi alle elezioni RSU del 2018 e del 2022.”

Per Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi “Di fronte alla povertà educativa ed al fenomeno dell’abbandono scolastico: non intervenire sarebbe letale. Quanto ai 30 miliardi del PNRR disponibili tra scuola, ricerca, formazione, edilizia scolastica chi possiede la percezione di cosa c’è bisogno è solo chi opera nella scuola. Tuttavia, ci chiediamo, sulla prima tranche di 43 ml del PNRR assegnati alla Puglia sulla dispersione scolastica quale confronto sindacale c’è stato? La scuola non appartiene ai ministri di turno ma è un bene pubblico che è a disposizione di tutti. Perciò occorre rendere esigibile il Patto per la scuola firmato il 20 maggio 2021.”

Concludendo il dibattito, Ivana Barbacci ha rimarcato: “Noi abbiamo una responsabilità diffusa che va oltre i nostri associati. Dobbiamo tornare alle radici di ciò che noi siamo, cioè fare del sindacato un supporto collettivo delle aspettative di chi ci guarda con fiducia. Va valorizzato il personale rimettendolo al centro della formazione e non già del “ri-addestramento”, cioè di quel percorso triennale una tantum evocato dal ministro ma finalizzato al nulla. Occorre restituire valore e dignità alla professione. E, al contempo, tenendo insieme la comunità educante investendo su tutte sue le componenti. La denatalità è la sindrome di Erode. Ma l’inverno demografico non sarà per sempre.”

A conclusione dei lavori, su proposta del neo Segretario generale Fabio Mancino, il consiglio territoriale ha eletto Mina Gismondi e Davide Monteleone componenti di segreteria.