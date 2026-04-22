Fabio Simmini nuovo segretario responsabile della sas di complesso

Il 21 aprile a Parma il direttivo della Sas di Complesso First Cisl Crédit Agricole ha eletto Fabio Simmini nuovo segretario responsabile in sostituzione di Fabio Bommezzadri chiamato a prestigiosi incarichi nazionali dopo tanti anni dedicati alla struttura di Gruppo ed aziendale.

Fabio Simmini, originario di Brindisi, profondamente legato a Parma, dove vive da tempo, vanta un’esperienza in First Cisl da tanti anni, dove ha ricoperto vari ruoli, prima come RSA di Parma e coordinatore della direzione regionale Emilia e poi come componente di segreteria e di delegazione trattante. Nella sua lunga militanza sindacale ha ricoperto anche altri ruoli nelle commissioni aziendali e nelle strutture territoriali e regionali di First Cisl. Grazie ad un’esperienza consolidata e alle capacità dimostrate in vari ambiti, Simmini raccoglie con merito il ruolo di segretario responsabile da Fabio Bommezzadri, con il quale per tanti anni ha condiviso un’esperienza lavorativa diretta in una delle zone con maggior densità associativa del gruppo.

La giornata si è aperta proprio con il saluto di Fabio Bommezzadri, recentemente nominato componente del Coordinamento Settore C.A. FIRST nazionale, che ha sostenuto la candidatura di Fabio Simmini sottolineandone la capacità di analisi e costruzione politica dimostrata e le doti dialettiche e negoziali già apprezzate al tavolo di trattativa. Bommezzadri ha poi ringraziato i tanti compagni di viaggio in questi anni di lavoro in First Cisl Crédit Agricole, in particolare Matteo Barbetta, Giacinto Palladino, Nicola Tanzi e Sandro Testa. Nel corso della riunione è stata eletta anche la nuova segreteria della struttura aziendale con le conferme di Matteo Barbetta, Nicola Tanzi, Claudio Paoletti, Rosa Pasqua Altamura, Giada Tonelli, Gino Forcina, Antonella Melandri, Giacomo Menchelli, Iosé Fulco a cui si aggiungono Giuseppe Parisi e Pietro Priori.

Nel suo primo discorso da segretario responsabile Fabio Simmini ha ringraziato con emozione tutti i presenti ed in particolare Fabio Bommezzadri per il grande lavoro svolto in questi anni nel gruppo dove è stato di esempio per le qualità umane e professionali. Una vera e propria guida e fonte di ispirazione che hanno consentito la continua crescita della sigla in questi anni. Simmini ha concluso ricordando come per il sindacalista siano fondamentali le competenze per acquisire credibilità verso l’esterno, senza mai dimenticare l’attenzione al contesto in cui si opera e la coerenza nei comportamenti.

A complimentarsi con Simmini e con tutto il gruppo dirigente di First Cisl Crédit Agricole, è intervenuto il segretario generale Riccardo Colombani, che ha sottolineato le emozioni e il clima della giornata, specchio di una comunità sindacale organizzata ed efficiente, “capace di lavorare con successo grazie a stile, garbo, unione, leggerezza e continuo rinnovamento grazie ad una inclusività continua”.

Su questo tema, Colombani ha ripreso una frase dello stesso Simmini per sottolineare nuovamente come “la leadership sia la capacità di creare spazio per gli altri”, una qualità che in First Cisl Crédit Agricole ha permesso una continua crescita del gruppo dirigente e il conseguente successo associativo. Il segretario generale ha poi auspicato che Crédit Agricole possa essere “l’argine ad ulteriori concentrazioni bancarie per evitare nuovi dolorosi tagli, tramite nuove aggregazioni al sud, visto l’interesse per Banca del Mezzogiorno”. Infine, Colombani ha sottolineato l’importanza del prossimo rinnovo contrattuale dove sarà necessario sostenere con forza le rivendicazioni economiche del tutto legittime, gestire l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro ed aumentare il benessere tramite riduzione di orario e miglioramento del clima.

Successivamente hanno portato il proprio saluto anche Giacinto Palladino (referente nazionale per il Gruppo), Stefano Manzi e Santa Crisci (regionale Emilia Romagna), Cosimo Vaglio (territoriale Parma Piacenza) e Giovanni Bianchi (Crédit Agricole Italia).

In conclusione della lunga ed emozionante giornata dedicata al rinnovo degli organismi aziendali, anche il direttivo di Gruppo ha integrato la propria segreteria con la nomina di Gian Marco Gemma e Alice Alinovi.