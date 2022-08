FABRIZIO MORO IN CONCERTO AL FORUM EVENTI DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il Forum Eventi di San Pancrazio S.no, si prepara ad ospitare mercoledì 17 Agosto la tappa de “La mia voce Tour” di Fabrizio Moro.

Fabrizio Moro è tornato con il tour live con “La mia voce tour 2022”, esibendosi dal vivo in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. Durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso.