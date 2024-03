Fabrizio Moro in tour – Tappa a Mesagne

Fabrizio Moro si prepara a un grande agosto in musica.Il cantautore romano sarà protagonista di un lungo viaggio live in giro per l’Italia, dal titolo “Una Vita Intera Tour 2024”, che toccherà anche Mesagne, domenica 18 agosto, con inizio alle ore 21.30, in piazza Orsini Del Balzo. Il concerto fa parte della prima edizione dell’IOD FEST, kermesseideata eorganizzata da Aurora Eventi per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone, onlinealla pagina rebrand.ly/UnaVitaIntera,e nelle rivendite accreditate.

Fabrizio Moro torna con un nuovo tour estivo dopo aver trascorso un periodo dedicato al film “Martedì e venerdì”, diretto a quattro mani insieme ad Alessio De Leonardis. Durante il concerto, l’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. La performance sarà un’occasione unica per gli appassionati di vivere la magia della musica di Moro in uno spettacolo dal vivo, nel quale la sua voce intensa e le sue emozionanti composizioni saranno le protagoniste indiscusse. I suoi testi ricchi di spessore, vere e proprie storie accompagnate da sonorità rock, hanno fatto di lui uno dei cantautori e musicisti più apprezzati in Italia. Sul palco sarà accompagnato da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e dal maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.