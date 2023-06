FACECCHIA (FP UIL): SCONCERTATI DALLE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE PALESE

Ascoltiamo sconcertati le dichiarazioni dell’attuale assessore alla sanità pugliese, in merito alla gestione economica di alcune Asl, il quale contesta” a suo dire” uno sperpero di denaro pubblico nonostante i rigidi divieti imposti dalla regione stessa.

Gravissima inoltre la dichiarazione finale andata in onda all’interno della stessa intervista che commentava testualmente” …per non parlare di quell’altro campione che sta a Brindisi, che ha fatto un bando per O.S.S, che abbiamo dovuto sospendere”, bando ricordiamolo, fatto per reperire personale da impiegare per eventuali sostituzioni TEMPORANEE E QUINDI A COSTO ZERO per SSR, viste le già conclamate carenze più e più volte denunciate per la Asl di Brindisi.

Ci troviamo quindi di fronte ad un assessore, sicuramente competente nel suo ambito, ma che confonde il proprio ruolo di garante della salute, con quello di “ragioniere di bilancio”, attività tra l’altro molto conosciuta nel secolo scorso e che fa riferimento a vecchi modelli gestionali del dopoguerra, i quali, come un boomerang, ricadono purtroppo ancora oggi sui cittadini e ancor peggio sulla salute di tutti.

I Cittadini e i professionisti della salute, ormai restano come noi sgomenti, nonché inermi innanzi a tanta presunzione e arretratezza culturale e manageriale.

La UIL FPL BRINDISI è a favore dei Direttori Generali che si assumono la responsabilità anche di scelte difficili, pagando a volte anche in prima persona direttive regionali, caotiche, indecifrabili, ambigue, contraddittorie e diffamanti.

Utopicamente vorremmo che qualcuno ci delucidasse su quale sia l’indirizzo politico della sanità regionale pugliese attuale; ad oggi invece si evince soltanto inefficienza e inefficacia, prossimi al primato nazionale.

Tutto questo perché riteniamo ormai di essere arrivati al “fantascientifico”, tanto che ci verrebbe da coniare un nuovo termine a seguito di tutte le strampalate teorie che si sentono sui più svariati problemi delle Asl in generale e delle Sanitaservice, soprattutto dopo gli ultimi episodi accaduti dove tutti hanno da dirne “una”, eppure non si arriva mai alla soluzione di alcun problema, ma resta tutto appunto un “fanta-pensiero”, mentre l’utenza, i cittadini e i pazienti si trovano nella desolazione e disorganizzazione più totale per pagare la gestione scellerata di chi li governa.

Per quanto innanzi detto la UIL FPL BRINDISI è già in protesta contro una politica che discrimina alcuni territori a favore di altri…non ultimo esempio, lo smantellamento dell’Asl di Brindisi a favore del mega ospedale di Monopoli, per la costruzione della fantastica “BARILANDIA”!.

Senza parlare della vertenza mai chiusa per i dipendenti ai quali è scaduto il contratto il 30 settembre 2022 della Sanitaservice per i quali a cadenza mensile qualsiasi organo politico e tecnico intervenuto ha dato e sbandierato ”teorie e soluzioni diverse” per sopperire al problema; teorie mai portate effettivamente a termine pur quando, ci teniamo a ricordarlo, il Direttore Generale precedente, il Commissario Straordinario attuale e l’Amministratore Unico Sanitaservice hanno fatto quanto in loro potere per chiudere questa vertenza pur non supportati dall’ assessorato alla regione, impersonificato nella persona dell’Assessore Palese di cui chiediamo le dimissioni immediate per incapacità di assolvere al proprio ruolo.

Non sarà un percorso facile ma ce la faremo!!!

Il 15 giugno p.v. saremo a Bari per manifestare contro la mala-gestione della sanità pugliese, vi invitiamo tutti a scendere in piazza con noi!!!

La Segreteria Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia