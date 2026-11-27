Eccellenza,

Egregi Dirigenti,

Spett.li Redazioni,

la scrivente Organizzazione Sindacale UIL FP Brindisi intende denunciare con la massima fermezza e indignazione il gravissimo e intollerabile episodio di violenza, prevaricazione e disprezzo delle istituzioni verificatosi nella giornata del 24 novembre 2026, a partire dalle ore 13:05 circa, presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano, ai danni di una Dirigente Medico Responsabile di Unità Operativa Semplice e delle operatrici del CUP nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Dalle ricostruzioni formali agli atti emergono fatti inauditi che ledono non solo l’incolumità fisica e psicologica delle lavoratrici della sanità pubblica, ma anche le criticità organizzative scaricate indebitamente sul personale di front-office e il rispetto stesso dovuto alle Forze dell’Ordine.

Intorno alle ore 13:05, un Medico di Medicina Generale convenzionato si è presentato presso gli sportelli del CUP in evidente stato di alterazione, rivolgendosi sin da subito con toni aggressivi e prevaricatori a un’operatrice in servizio. Pretendendo che gli venisse effettuata una fotocopia e letto un documento, l’uomo ha reiterato con fare offensivo e denigratorio la domanda se la lavoratrice «fosse o meno in grado di leggere», continuando a metterla in ridicolo e a contestarle mancate prenotazioni di visite di controllo e prestazioni fuori provincia – disservizi legati a note criticità tecniche dei sistemi informatici e delle agende, del tutto estranei alla responsabilità degli operatori di sportello. Prima di salire al terzo piano, il soggetto ha inoltre rivolto gravi insulti all’indirizzo della Dirigente Medico Responsabile, apostrofandola davanti al personale come «quell’animale».

Giunto al terzo piano presso la direzione distrettuale, l’uomo ha continuato a inveire definendo gli operatori del CUP «animali» e pretendendo l’imposizione arbitraria delle proprie prescrizioni al di fuori delle regole regionali. Al legittimo tentativo della Dirigente Medico di illustrare con calma la normativa vigente, l’aggressore le ha intimato con violenza verbale di «stare zitta», le ha lanciato dei fogli in faccia e si è avventato fisicamente contro di lei con l’evidente intento di colpirla. L’aggressione fisica diretta è stata scongiurata esclusivamente grazie al pronto intervento di un altro dirigente medico e di un collaboratore amministrativo, che si sono frapposti fisicamente e hanno bloccato l’uomo mentre questi continuava a divincolarsi e spintonare i presenti.

Dopo che la professionista aveva trovato riparo in una stanza attigua grazie al supporto di un’operatrice della riabilitazione, la vicenda ha assunto contorni ancor più ripugnanti. Alla ripresa del confronto alla presenza della vigilanza e della direzione distrettuale, l’aggressore ha reiterato gli insulti nei confronti della Dirigente Medico, rivolgendole frasi dichiaratamente sessiste e discriminatorie, arrivando ad affermare che non dovesse parlare perché «non capiva nulla» e in quanto «essendo donna, ha un cervello di 150 grammi in meno e pertanto meno funzionante rispetto a quello degli uomini».

Subito dopo, il soggetto ha tentato nuovamente lo scontro fisico anche nei confronti del collega medico che aveva preso le difese della dirigente, venendo fermato solo dall’intervento dell’addetto alla vigilanza. A causa del forte shock e dello stato d’ansia acuto provocato dall’aggressione, la Dirigente Medico ha accusato un malore tale da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ai quali il responsabile – con un ulteriore atto di arroganza e spregio delle istituzioni – si è perfino rifiutato di fornire le proprie generalità, sostenendo di non essere tenuto a farlo e allontanandosi seguito dai militari.

A rendere ancor più amaro il quadro è emerso che le operatrici del CUP – già vittime di aggressioni verbali e contenziosi quotidiani con l’utenza a causa delle agende delle visite di controllo non visibili a sistema e di criticità informatiche mai risolte ai livelli centrali – si sono ritrovate a dover giustificare il proprio operato e perfino a sentirsi richiamare sulle modalità comunicative, anziché ricevere immediata protezione e soluzioni strutturali a disservizi che la stessa dirigenza ha riconosciuto come pendenti e irrisolti.

Come UIL FP Brindisi ribadiamo con forza che ogni aggressione ai danni del personale sanitario e amministrativo è un atto vile e inaccettabile, ma quando la violenza fisica e verbale di un uomo si abbatte su delle donne sul luogo di lavoro – umiliando prima una lavoratrice del CUP nella sua dignità professionale e poi una Dirigente Medico con insulti misogini che ne calpestano l’intelligenza in ragione del genere – siamo di fronte a un fatto di una gravità inaudita, aggravato dalla totale mancanza di rispetto dimostrata persino verso l’Arma dei Carabinieri.

Non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica debbano fungere da parafulmine per le disfunzioni organizzative del sistema, né tanto meno temere per la propria incolumità fisica e psicologica all’interno delle strutture aziendali.

Pertanto, la UIL FP Brindisi dichiara fin d’ora che non abbasserà la guardia e spegnerà i fari su questa vicenda solo quando tale elemento sarà definitivamente allontanato dagli ambienti pubblici e dalle strutture sanitarie, adottando ogni provvedimento disciplinare, convenzionale e di tutela previsto dall’ordinamento.

Alla luce dell’urgenza e della pericolosità dimostrata dall’accaduto, si chiede:

Al Direttore Generale dell’ASL Brindisi e agli organi aziendali: l’attivazione immediata di tutte le procedure volte alla sospensione e all’allontanamento del responsabile dalle strutture aziendali, la costituzione dell’Azienda a tutela legale di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, nonché la risoluzione immediata delle criticità informatiche e organizzative del CUP che espongono quotidianamente gli operatori a rischi di aggressione.

Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi: l’avvio immediato di un procedimento disciplinare esemplare per la gravissima violazione del Codice Deontologico, del decoro professionale e del rispetto verso i colleghi, gli operatori sanitari e la dignità femminile.

A S.E. il Prefetto di Brindisi: la convocazione di un incontro urgente e l’attivazione di misure straordinarie di sicurezza, vigilanza e prevenzione presso i presidi territoriali della provincia.

In attesa di un immediato riscontro e della convocazione del tavolo urgente richiesto, si porgono distinti saluti.

UIL FP BRINDISI

Gianluca Facecchia