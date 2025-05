Facecchia (Uil Fpl): Apertura Stato di Agitazione Personale Asl Br, istituto contrattuale buoni pasto

Oggetto:Apertura Stato di Agitazione Personale Asl Br, istituto contrattuale buoni pasto.

La presente a seguito delle molteplici note e segnalazioni inviate dalla scrivente in merito al diritto precluso alla platea dipendenti della Asl di Brindisi dell’istituto contrattuale dei Buoni Pasto, non ultima prot.05-2025 del 7.01.25 e 32-2025 del 03.02.25.

A seguito di quanto già ampiamente trattato, la scrivente aveva già chiesto anche alla luce dell’ accordo sottoscritto con la Asl di Foggia, che il punto venisse inserito quale o.d.g della Delegazione Trattante soprattutto a seguito di una sentenza della Corte di appello di Milano che ha riconosciuto il diritto di 22 infermieri turnisti, ad un risarcimento di circa 8.000 euro ciascuno.

Inoltre è stato stabilito che:

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la pausa mensa, senza necessità di una richiesta formale. La pausa è un diritto essenziale per il recupero psicofisico, come previsto dal D.lgs. 66/2003. 3. L’azienda sanitaria deve organizzare i turni per permettere al personale di usufruire della pausa.

Pertanto, a seguito di quanto sopra la UIL FPL BRINDISI,

comunica

L’Apertura dello Stato di Agitazione di tutto il personale Asl Br, ai sensi della Legge 146/90 e s.m.i. in difesa dei dipendenti per le evidenti discriminazioni in atto fra i lavoratori delle Asl Pugliesi.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia