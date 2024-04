Facecchia (Uil-Fpl): rispetto per gli operatori Sanitaservice, Asl e 118

Adesso basta! rispetto per gli operatori della Sanitaservice e della ASL che del servizio SET 118 Brindisi costretti a sottostare ai “caporali” pubblici, nella ASL di Brindisi adesso si gestisce d’imperio trascurando la legge che regolamenta la sicurezza 81/08 ed anche le linee guida & protocolli regionali sottoscritti anche dal Dott. Leone componente Consiglio Direttivo Nazionale S.I.S. 118, pertanto:

A seguito dello Stato di Agitazione aperto con nota ufficiale il 05/01/2024 prot. 000151-2024 a fronte dei problemi riguardanti il servizio 118, nonostante la Sanitaservice Br abbia ottemperato per quanto riguarda tutto l’aspetto delle turnazioni e l’organizzazione del lavoro, il Direttore Generale aveva convocato un incontro per far rientrare il medesimo stato di agitazione. Durante quella riunione il Direttore Generale ed Direttore del Servizio 118 Dott. Massimo Leone diedero delle garanzie sulla risoluzione e gli interventi da applicare a tutte le problematiche evidenziate dalla scrivente. Questa O.S. aveva comunque deciso di non chiudere lo stato di agitazione per dare il tempo e verificare se tutto ciò che venne assicurato, sarebbe stato effettivamente attuato sia dal Direttore Generale che dal Direttore del 118. Considerato che ad oggi tutte le rassicurazioni fatte alla scrivente sono state ampiamente disattese visto il proseguire degli atteggiamenti dei subalterni del Dott. Leone Massimo, la scrivente Uil Fpl Brindisi ne chiede ufficialmente la rimozione forzata, anche a seguito delle offese verbali subite e già ampiamente denunciate dai nostri dirigenti nelle note precedenti.

Ed anche a seguito delle missive: prot.02-2024”Richiesta incontro urgente servizio 118.”; prot.31-2024” Gli utenti ed i dipendenti di Brindisi subiscono le ripercussioni delle varie “amnesie” delle amministrazioni fra Asl e Sanitaservice.”; prot.87-2024”Personale 118 ospitati in postazioni/accampamento stile dopoguerra.”; prot.100-2024”Arredi servizio emergenza urgenza 118 Asl Br.”; prot.103-2024” Segnalazione sulle turnazioni del servizio 118 e comportamenti anti sindacali nei confronti della Uil Fpl Brindisi e dei suoi dirigenti.”; prot.106-2024” Gli accampati della Asl nella versione 2.0 del servizio 118 emergenza/urgenza.”; prot.107-2024”Apposizione timbrature di servizio 118.”; prot.104-2024”Abusi di potere e vessazioni alla Uil Fpl Brindisi.”.

Pertanto per quanto sopra si evince facilmente che lo Stato di Agitazione verte soprattutto sui discutibili comportamenti del Direttore Di dipartimento ed i Coordinatori della 118 della Asl Br e sulle decisioni prese in maniera completamente arbitraria ed unilateralmente da alcuni elementi (subalterni) nel pieno silenzio e totale disinteresse da parte del Dirigente del 118 Dott. Massimo Leone che dovrebbe, fra le altre cose vigilare su tutti gli aspetti per un buon funzionamento del servizio e degli.

Alla luce delle risposte non pervenute alla UIL FPL Brindisi, ed anzi, con la continuazione dei comportamenti offensivi, lesivi e vessatori nei confronti di dipendenti e dirigenti, questa O.S. su sollecito dei propri iscritti nonché operatori del servizio in oggetto, proclama l’ASSEMBLEA PUBBLICA dalle che si terrà nella zona antistante interna dei locali della Direzione Generale Via Napoli dalle ore 09.00 alle ore 11.00, sita in Via Napoli 8, per venerdi 12 aprile 2024 e chiede l’attivazione delle procedure di raffreddamento previste dall’art.2 comma Legge 146/90, così come modificato dalla Legge 83/2000.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia