Facecchia (Uil Fpl) – Un tavolo urgente per la RSA di Ostuni

alla luce delle recenti comunicazioni emerse durante l’incontro convocato dalla ASL di Brindisi in

merito all’internalizzazione della RSA di Ostuni, attualmente gestita dalla società Medihospice, si

rende necessario ed urgente un confronto istituzionale di massima rilevanza.

Tale internalizzazione, accolta favorevolmente da tutte le Organizzazioni Sindacali, rischia tuttavia

di produrre gravi ricadute occupazionali. Secondo quanto predisposto dalla ASL di Brindisi, sulla

base delle indicazioni del Dipartimento Salute e dei vincoli contenuti nel Regolamento Regionale n.

4/2019, si profilerebbero 25 esuberi tra i lavoratori attualmente impegnati nella struttura.

Questa prospettiva è inaccettabile. Non si può consentire che un processo nato con l’obiettivo di

rafforzare e qualificare un servizio pubblico determini, di fatto, l’espulsione dal lavoro di decine di

operatori che negli anni hanno garantito, con dedizione e professionalit‡, assistenza ai soggetti pi˘

fragili.

Per questo motivo, chiediamo la convocazione urgente di un tavolo istituzionale, alla presenza dei

seguenti soggetti:

• Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

• L’Assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese

• Il Presidente della Commissione Sanit‡, Mauro Vizzino

• L’Assessore al Bilancio, Fabiano Amati

• Tutti i Consiglieri regionali della Provincia di Brindisi

• Il Sindaco della Citt‡ di Ostuni

• Il Direttore del Dipartimento Salute, Dott. Vito Montanaro

• Il Direttore Generale della ASL Brindisi dott. Maurizio De Nuccio

• Il Consigliere alla sanit‡ del Presidente della Regione Puglia Dott. Tommaso Gioia

• Le Organizzazioni Sindacali firmatarie

L’obiettivo dell’incontro deve essere quello di aprire un confronto franco, trasparente e costruttivo,

che tracci una linea operativa concreta per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a

garantire l’internalizzazione, senza sacrificare nessun posto di lavoro e senza intaccare le dotazioni

del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) della ASL di Brindisi.

Riteniamo che vi siano margini per individuare soluzioni rispettose della legge e, soprattutto, della

dignità dei lavoratori coinvolti. L’auspicio è che si possa dare un segnale forte di responsabilità

istituzionale e coerenza con i valori che da sempre dovrebbero guidare l’azione pubblica: inclusione,

giustizia sociale e tutela del lavoro.

In attesa di un celere riscontro, porgiamo cordiali saluti.

F.to Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia