Fai Cisl – Altro incidente per 5 braccianti di Francavilla

“Nuovamente registriamo un incidente in itinere nelle strade di Pezze di Greco in provincia di Brindisi per 5 braccianti di Francavilla Fontana che nella giornata di ieri 29 agosto tornavano a casa dopo una dura giornata di lavoro.

Fai CISL Taranto Brindisi e la Fai Cisl Puglia esprimono profonda vicinanza alle famiglie dei cinque braccianti agricoli coinvolti nel tragico incidente stradale.

Ancora una volta, il mondo del lavoro agricolo è segnato da una tragedia che mette in luce le condizioni di fragilità e rischio in cui tanti lavoratori continuano a svolgere la propria attività quotidiana. Non è accettabile che, oltre alla fatica dei campi, si debba convivere con la precarietà dei trasporti e con situazioni che mettono a repentaglio la vita stessa dei braccianti.

L’hanno affermato i Segretari Generali della Fai Cisl di Taranto Brindisi“Gesuè Alessandro”e Fai Cisl Puglia “La Fortuna Antonio”che sottolineano come troppo spesso, i braccianti sono costretti raggiungere i luoghi di lavoro in condizioni precarie, insicure e non rispettose della loro dignità.

“È inaccettabile , continuano i due Segretari ,che in un settore strategico come quello agricolo, che rappresenta un pilastro dell’economia del nostro territorio, la mobilità dei lavoratori continui a poggiare su mezzi improvvisati o su reti di trasporto illegali, esponendo i lavoratori a gravi rischi per la loro vita. Di conseguenza chiedono con forza un’azione immediata e concreta da parte delle istituzioni locali e nazionali su una maggiore attenzione al fenomeno e soprattutto a lavorare meglio su una politica sui trasporti dei lavoratori agricoli dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa.”