Faisa/Cisal: Nessuno spacchettamento della STP

COMUNICATO AI LAVORATORI S.T.P. BRINDISI

Come sempre vi teniamo informati:

Con riferimento agli sviluppi recenti relativi al futuro della S.T.P. desideriamo informarvi delle rassicurazioni che abbiamo ricevuto in data odierna dal Presidente della Provincia di Brindisi, con la presenza della Presidente Avv. Alessandra Cursi, e della componente On. Elisa Mariano, in merito al rinnovo delle gare per l’affidamento del servizio alla società di trasporti pubblici di Brindisi.

Durante l’incontro il Presidente, ci ha confermato che il rinnovo del contratto sarà allineato come quello del Comune di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana, che sarà sino a dicembre 2026, e che non ci sono previsioni di interruzioni nei servizi o di cambiamenti radicali che possano compromettere l’operatività della nostra azienda. Il Presidente ha sottolineato l’importanza di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, sia in termini di tutela dei posti di lavoro e delle condizioni lavorative per tutti i dipendenti.

Inoltre, è stato assicurato che l’Amministrazione Provinciale sta avendo incontri con la Regione, per l’aumento “euro km”, e che non ci sarà NESSUN SPACCHETTAMENTO DELL’AZIENDA.

Inoltre abbiamo chiesto un incontro con il Sindaco e assessore ai trasporti di Brindisi, per ottenere ulteriori dettagli e conferme ufficiali. L’incontro con il Sindaco sarà fondamentale per comprendere meglio le linee di intervento e per assicurare che le nostre preoccupazioni siano smentite, così come quelle di tutti i lavoratori, della S.T.P.

Vogliamo rassicurarvi che il nostro impegno continuerà con la massima determinazione per tutelare i vostri diritti e per fare in modo che ogni decisione riguardante il futuro aziendale sia presa nel pieno rispetto delle leggi.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del prossimo incontro con l’Amministrazione Comunale e su qualsiasi novità che possa emergere.

FAISA – CISAL

Il Segretario Provinciale

Massimiliano Fiorino