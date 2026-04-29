Falesia in località Giancola-Torre Testa, il sindaco Marchionna: “Avviato un intervento non più rinviabile”

“Come anticipato nelle scorse ore, questa mattina hanno preso regolarmente avvio i lavori contingibili e urgenti per porre argine al fenomeno erosivo in progressione del tratto di falesia in località Giancola–Torre Testa, lungo la ex Strada Provinciale 41”. Prima dell’inizio dei lavori del Consiglio comunale, è stato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a confermare tale avvio agli operatori della comunicazione, precisando che “l’intervento si inserisce nelle more del completamento del procedimento di valutazione del progetto CIS ‘Brindisi– Lecce– Costa Adriatica’ dell’intero litorale e, in particolare, dei procedimenti di VIA e Valutazione di Incidenza Ambientale attivati presso la Sezione Ambientale della Regione Puglia e dell’istruttoria presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, i cui tempi tecnici – ha spiegato Marchionna – risultano incompatibili con il livello di rischio attualmente documentato e con la conseguente esigenza di tutela anticipata e autonoma dell’incolumità pubblica. Ora – ha concluso – essendo già disponibili tutti gli elementi tecnici, progettuali, economici e giuridici necessari per procedere all’immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza, si è deciso di avviare l’intervento perché le condizioni geostrutturali del tratto di falesia di Torre Testa hanno registrato, nei primi mesi del 2026, un ulteriore e significativo aggravamento determinato dalla combinazione degli eventi meteorologici e marini e degli episodi di pioggia intensi del periodo invernale, che hanno inciso sfavorevolmente sull’assetto del fronte di falesia con progressione dei movimenti erosivi sino a un livello non più compatibile con il mantenimento del transito veicolare”.