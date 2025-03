“Fam Trip” – Operatori americani in Puglia per conoscere bellezze naturali, culturali e gastronomiche

L’organizzazione di un Fam Trip con operatori americani per promuovere il territorio pugliese è un’iniziativa impegnativa ma estremamente gratificante, come dimostrato da esperienze recenti. Questo tipo di viaggio educativo consente ai partecipanti di conoscere da vicino le bellezze naturali, culturali e gastronomiche della regione, rafforzando il legame umano e professionale con gli operatori coinvolti, i quali possono diventare ambasciatori del territorio presso i loro mercati di riferimento.

Un ringraziamento speciale va a Dimensione Puglia, rappresentata da Francesco Zecchino, a Tenuta Moreno con Pierangelo Argentieri e a Raffaele Renna con la Valle del Cristallo che hanno dato un contributo significativo al progetto.

Inoltre, la Pro Loco Ostuni Marina ha giocato un ruolo cruciale nell’unire i partecipanti e nel garantire il successo dell’iniziativa. Questi programmi mirano a coinvolgere tour operator, agenzie di viaggio, giornalisti e influencer per far conoscere il territorio attraverso esperienze dirette e personalizzate. Tra i temi trattati ci sono arte, avventura, tradizioni culinarie e matrimoni nel nostro territorio.

Le prospettive future per il turismo in Puglia dopo un progetto come il Fam Trip con operatori americani sono molto promettenti. Ecco alcuni punti chiave che delineano il futuro del turismo nelle nostre zone:

Crescita Sostenibile e Innovazione: il territorio punta a un turismo sostenibile e innovativo, valorizzando il patrimonio culturale e naturale della regione. Questo include l’offerta di esperienze uniche legate alla cultura, all’enogastronomia e al paesaggio. Internazionalizzazione e Mercati Esterni:il nostro territorio si concentra sull’incremento dei flussi internazionali, con un aumento significativo di arrivi da paesi come Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina. Questo trend è supportato da strategie di marketing coordinate e digitali. Investimenti e Sviluppo Infrastrutturale: Gli investimenti continuano a essere fondamentali per migliorare le infrastrutture e garantire una maggiore accessibilità e qualità dell’offerta turistica.

Risultati Attuali e Futuri Obiettivi

La Puglia si sta consolidando come una delle destinazioni più dinamiche in Italia per il turismo lento, cicloturismo ed enogastronomia. Questo sviluppo è in linea con il progetto presentato al Parlamento Europeo a Bruxelles dal 17 al 21 febbraio scorso, dove i cammini religiosi e non hanno avuto un ruolo centrale. In particolare, la Via Micaelica manca ancora di un importante riconoscimento da parte del Consiglio Europeo, per rafforzare il posizionamento internazionale della regione nel turismo spirituale e sostenibile.

In sintesi, il turismo pugliese è proiettato verso una crescita sostenibile e internazionale, con un focus sulla qualità dell’offerta e sulla sinergia tra pubblico e privato.

Time-line Fam Trip 14/17 Marzo 2025

Venerdì 14 Marzo

10.30 circa arrivo in Apt Brindisi accoglienza e trasferimento in Hotel

11.30 circa arrivo in Hotel a Tenuta Moreno Mesagne chek-in assegnazione camere 12.30/13.00 Brunch in Hotel

14.30 circa Tour guidato della struttura Alberghiera Tenuta Moreno

16.00 Tempo libero

18.15 Partenza x Mesagne arrivo in città è visita del centro storico

20.00 Degustazione prodotti tipici locali e vino presso “Enoteca Tipico” locale 21.30/22.00 rientro in Hotel fine servizi della giornata

Sabato 15 Marzo

08.45 incontro in hotel con i driver e partenza per la Valle D’Itria

09.45 circa arrivo ad Alberobello tour guidato della città

11.00 partenza per Locorotondo arrivo nel centro storico tour guidato del Borgo 12.45 Pranzo Tipico locale presso il Ristorante Pavì

14.30 partenza per Martina Franca

15.00 arrivo a Martina visita guidata della città e del suo centro storico

16.30 partenza per Mesagne Hotel Tenuta Moreno

17.15 circa arrivo in Hotel, Tempo Libero Relax

19.00 partenza per Cisternino

19.45 arrivo presso la struttura B&B

La Valle del Cristallo, tour guidato della struttura

20.30 cena nella struttura a base di carne tipica locale al fornello

22.30 partenza per l’hotel

23.15 circa arrivo in Hotel fine dei servizi della giornata.

Domenica 16 Marzo

08.15 incontro in hotel con i driver e partenza per Polignano a Mare

09.15 Arrivo a Polignano tour guidato della città

10.15 partenza per Monopoli

10.45 arrivo a Monopoli tour guidato della città

11.45 partenza per Latiano città situata nell’entroterra Pugliese

13.00 arrivo a Latiano saluti di benvenuti dal Sindaco Avv. Mino Maiorano, visita guidata del Palazzo Museale; della casa del Beato Bartolo Longo; e delle Chiesi, in collaborazione con l’associazione “L’Isola che non c’è” degustazione di prodotti tipici locali a cura dell’Amm.ne comunale presso il palazzo Imperiale della città in collaborazione con artigiani locali.

15.00 partenza per L’hotel con soste al Santuario della Madonna di Cutrino e al sito archeologico Muro Tenente.

16.15 arrivo in Hotel tempo libero relax

18.45 Partenza per l’agriturismo “La Favorita” tour guidato della struttura

19.30 Cena tipica locale le Focacce

22.30 Partenza per L’hotel

23.00 arrivo in Hotel Fine dei servizi della Giornata.

Lunedì 17 Marzo

08.15 incontro in hotel con i driver e partenza per la Città di Ostuni

09.00 arrivo ad Ostuni e tour guidato del centro storico

10.15 Coffè Break libero in Piazza Sant’Oronzo Ostuni

11.00 Partenza per San Michele Sal.no

11.30 arrivo a S.M. visita guidata di una struttura extralberghiera ( I Trulli del Feudo San Giacomo ) degustazione del fico mandorlato prodotto Slow Fod tipico locale, proseguimento e visita degli artigiani locali : la Bottega delle ceramiche di Mimmo Lupo, il Maestro Ciccio ( lu Paranar ) degustazione olio presso lo Store F.lli Santoro.

13.30 Pranzo tipico locale presso la Macelleria storica di Puglia (130 anni di attività) a cura dell’associazione macellai lo gnummariedd.

14.30 partenza per Mesagne Cantine Bella Marina

15.00 arrivo in cantina, visita del vigneto, visita della cantina, degustazione vino di produzione 15.45 circa partenza per Lecce città

16.30 arrivo a Lecce incontro con la guida e tour del centro storico della città