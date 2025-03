“Famiglie imprenditrici” – Il libro di Simona Pino D’Astore e Marco Redruello

Mamma e il suo primogenito insieme a lavoro, nell’impresa di famiglia, e anche sulla tastiera del computer per scrivere un libro a quattro mani. Presentato questo pomeriggio il libro di Simona Pino d’Astore, nota anche per le sue passate esperienze politiche, e del figlio Marco Redruello. Entrambi hanno messo in piedi un’azienda nel settore dell’immobiliare e ora hanno anche scritto un libro, una sorta di guida per gestire una impresa familiare, partendo dalla loro esperienza gia’ pluriennale. E’ intervenuto l’assessore alle politiche sociali, Ercole Saponaro. Ha dialogato con gli autori la collega Pamela Spinelli.