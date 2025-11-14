Familiari degli ospiti e gestori del Centro diurno “Eridano” – Un appello all’Asl per il servizio di trasporto

La sentenza n. 8601/2022 del Consiglio di Stato ha affermato che deve essere l’Azienda sanitaria competente per territorio a provvedere ad erogare il servizio di trasporto per le persone con disabilità ospiti dei Centri Diurni per poi rivalersi sugli Ambiti al fine di recuperare la quota sociale di compartecipazione alla spesa.

Le ASL di Lecce e Bari sono già state condannate in tal senso a risarcire le cooperative che negli anni, nell’ambito della gestione dei Centri Diurni, si sono assunte l’onere di garantire tale servizio.

Gli scriventi, familiari e tutori degli utenti del Centro Diurno Disabili “Eridano di Giorno”, unitamente allo stesso ente gestore ERIDANO Cooperativa Sociale Onlus, in questi anni hanno confidato in una soluzione extra giudiziale della questione atteso che il legale rappresentante della cooperativa, sostenuto anche dalle OO.SS., ha avviato in tal senso una interlocuzione con la ASL e gli Ambiti Territoriali dalla quale era emersa una disponibilità a regolamentare e garantire a tutte le famiglie il servizio.

Il 27/09/2024, oltre un anno fa, abbiamo chiesto al Direttore Generale un incontro pubblico, aperto ai rappresentanti dei Consorzi degli Ambiti Territoriali, nel quale affrontare la questione e ricevere garanzie in tal senso.

Ad oggi nulla è cambiato e le promesse di riscontro alle diverse istanze hanno sempre più il sapore della presa in giro.

La cooperativa Eridano per garantire ai suoi ospiti, provenienti da diversi paesi della provincia, il trasporto è arrivata ad acquistare 5 mezzi. Il contributo che riceve dalla ASL Brindisi, che, a onor del vero, il suo parziale contributo lo garantisce, è assolutamente insufficiente e, per motivi di sostenibilità, noi familiari siamo costretti ad integrarlo. In ogni caso siamo consapevoli, facendo un confronto con i costi del trasporto che sosteniamo per altre esigenze di mobilità, che il contributo che Eridano riceve non è, neanche lontanamente, adeguato ai costi sostenuti per effettuare il servizio che peraltro, nonostante i 5 mezzi a disposizione, non riesce a garantire a tutti gli utenti.

FAMILIARI E TUTORI DEGLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO “ERIDANO DI GIORNO”