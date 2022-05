FANIGLIULO (PD): ALLA PROVINCIA ARRIVA UN NUOVO FUNZIONARIO TECNICO

Il Ministero della Funzione Pubblica, dopo aver espletato un concorso pubblico, ha assegnato nelle varie amministrazioni locali diverse unità tra amministrativi e tecnici. Alla Provincia di Brindisi arriverà quindi un funzionario tecnico che avrà competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.). Da consigliera provinciale, che ogni giorno si misura con le difficoltà dovute alla scarsità di risorse umane per risolvere i problemi quotidiani dei cittadini della provincia, vi posso assicurare che è una notizia importante. Infatti con il bilancio appena approvato e il relativo piano triennale delle opere pubbliche, nelle prossime settimane ci sarà tantissimo lavoro da fare, per rendere le strade e le scuole sempre più sicure!

Nadia Valentina Fanigliulo