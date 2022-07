FANIGLIULO (PD): ARRIVA LA CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI DCM

Ecco la nota della consigliera comunale e provinciale del PD Valentina Nadia Fanigliulo:

Finalmente il decreto di autorizzazione per la corresponsione del trattamento della cassa integrazione straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla DCM è stato pubblicato. Purtroppo ci sono stati diverse criticità burocratiche che hanno allungato i tempi. Personalmente credo che queste pratiche dovrebbero essere trattate con priorità assoluta e per questo ho utilizzato tutti i canali possibili per accelerare la risoluzione delle istanze e il raggiungimento del risultato atteso da tutti i dipendenti e delle loro famiglie. Spero che in questo anno l’azienda possa ritornare in attività e garantire una prospettiva di lavoro e di stabilità ai lavoratori. Continuerò a lavorare per questo!!! Consigliera comunale e provinciale VALENTINA NADIA FANIGLIULO