Fantastica Valtur! Batte Cantù e adesso vede i play-off

Stupenda gara della Valtur Brindisi, sia pur con poche rotazioni per via degli infortuni, che col supporto del suo pubblico ha superato la corazzata Cantù’, in casa, per 84 a 79. Mattatore Brown autore della più efficace prestazione da quando è a Brindisi. Non c’è’ il sold out nel PalaPentassuglia ma l’entusiasmo e’ ai massimi livelli. Presenti anche 50 tifosi canturini. Per la Valtur Brindisi, che deve fare a meno di Vildera e Laquintana, in campo si schierano con Brown, Calzavara, Ogden, Del Cadia e Arletti. Dall’altra parte, Possamai, Basile, McGee, Piccoli e l’ex Moraschini. Parte bene Brindisi con un 7 a 2 nei primi due minuti. Calzavara lancia la Valtur a +7 con una tripla fantastica. Risponde benissimo pero’ Moraschini in casa Cantù’. Ma è’ l’ultimo canestro del primo tempino per gli ospiti a due minuti dal termine. Entra per Canti’ l’altro ex Riismaa. Al primo intervallo Brindisi avanti per 23 a 16. Equilibrio in avvio di secondo quarto. Calano le percentuali al tiro e aumentano gli errori anche in fase di palleggio. In campo per Brindisi il giovane Buttiglione. Solo 5 punti in casa Valtur in otto minuti testimoniano l’involuziobe del gioco dei biancazzurri. Poi Del Cadia inventa un canestro dal nulla molto spettacolare e il pubblico si scalda. Due triple sul finire del tempino, McGee per Cantu’ e Ogden per Brindisi. A metà gara 34 a 31 per i brindisini. Calzavara miglior marcatore con 20 punti, Prende il largo la Valtur in avvio di terzo periodo sul +8 con la tripla di Brown. Gap prontamente recuperato da Moraschini e compagni in un paio di minuti. Gara nuovamente in equilibrio. E Moraschini in gran serata da’ il primo vantaggio alla sua squadra. Cantù’ non si ferma e si porta sul +8, con un parziale di 18 a 6. Ma Brindisi e’ n grandissima serata e recupera impattando il punteggio sul 54 a 54 con la schiacciata di Fantoma. All’ultimo intervallo Cantu’ avanti di un sol punto, 61 a 60. Terzo periodo davvero spettacolare. Ultimo tempino nervoso e carico di tensione con pochi canestri. Poi Brown suona la carica e con una tripla da lontanissimo, pur marcato, segna un canestro che consente alla squadra di Bucchi di allungare a +5 a metà tempino. Vantaggio che aumenta a +9 a tre minuti e mezzo dal termine. Ma in un minuto gli ospiti recuperano sei lunghezze portandosi a ridosso dei biancazzurri. Un’altra partita nella partita a conferma del grande equilibrio tra le due squadre. Ultimo minuto intendo che conduce al successo Brindisi per 84 a 79. Ora i playoff sono davvero vicini. Migliori realizzatori Brown con 20 punti per i padroni di casa e Moraechini con 16 per Cantù’.

Si torna in campo domenica prossima, sempre in casa, contro Cividale (ore 12.00).