FANTASTICANDO SULLA RUOTA PANORAMICA

Tutti noi, sin da bambini, siamo stati attratti dalla ruota panoramica e, sicuramente, quando è stato possibile, non abbiamo perso l’occasione per fare un giro. Averla, però, a disposizione nella propria città, è un’opportunità preziosa e irrinunciabile. Il panorama che si può godere è certamente strepitoso. Vedere dall’alto tutta la nostra Brindisi è veramente una scoperta. Il castello Alfonsino, la Cattedrale, le altre Chiese, i monumenti e tanti luoghi nevralgici che, probabilmente, non avevamo avuto la possibilità di ammirare da un punto di vista così strategico. Il meraviglioso lungomare, le barche, il villaggio Pescatori, il monumento al Marinaio, tutto appare avvolto da una prospettiva magica. Tanta è la voglia di fare foto , ma, allo stesso tempo, è tanta la voglia di osservare tutto senza tralasciare niente. La ruota panoramica ci consente di fare un viaggio fantastico e pieno di spunti entusiasmanti e possiamo vedere la nostra città in tutta la sua bellezza. È una imperdibile occasione anche per i turisti che rimarranno affascinati dalle nostre attrazioni. Anna Consales