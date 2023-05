FANTASTICO! IL BRINDISI VA ALLO SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE IN SERIE C

Calcio. Il Brindisi va allo spareggio per la serie C

Con il meritato successo sul campo di Santa Maria Capua Vetere per 2 a 0 contro il Gladiator, il Brindisi di mister Danucci conquista il primo posto in classifica, al termine del campionato, alla pari della Cavese, anch’essa vincitrice nettamente contro la Nocerina. Si disputerà quindi lo spareggio in campo neutro tra Brindisi e Cavese per decretare la squadra che sara’ promossa in serie C. Le reti del successo, davanti a 300 tifosi biancazzurri giunti in Campania, portano la firma, una per tempo, di Santoro e Opoola.