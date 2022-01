FARMACO ANTIVIRALE – IERI LA PRIMA SOMMINISTRAZIONE NELL’ASL DI BRINDISI

Molnupiravir, ieri la prima somministrazione nella Asl di Brindisi

Anche nella Asl di Brindisi ieri il farmaco antivirale molnupiravir è stato somministrato in ambito domiciliare a una paziente di Ostuni. È attivo un costante contatto tra medici di famiglia, Usca e reparti Covid per l’individuazione precoce di pazienti a elevato rischio di evoluzione della malattia. Questo farmaco si aggiunge come opportunità terapeutica agli anticorpi monoclonali e alla somministrazione precoce del remdesivir, quale arma utile per prevenire l’ospedalizzazione dei pazienti.