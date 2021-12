CAMPAGNA CONTROLLI DEI CARABINIERI FORESTALI

FASANO: ACQUE DI LAVAGGIO DI FRANTOIO SVERSATE

SU TERRENI AGRICOLI CON TUBAZIONI ABUSIVE

SEQUESTRATE CONDOTTA E AREA ALLAGATA – TITOLARE DENUNCIATO

In questo periodo la campagna di controlli dei Carabinieri Forestali sui frantoi oleari è nel pieno dello svolgimento, in tutta la provincia, in concomitanza con la raccolta e la molitura delle olive.

Durante uno di questi controlli, in agro di Fasano, e con l’ ausilio dei tecnici dell’ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, i Militari della Stazione Forestale di Ostuni hanno accertato che i ristagni di liquido maleodorante su alcuni terreni agricoli erano provocati da fenomeni di “lagunaggio”, a seguito di sversamento di una vasca di raccolta, all’ interno di un frantoio oleario, con un sistema di tubazioni che, al raggiungimento del livello di colmo, provvedeva a convogliare all’ esterno le acque di lavaggio delle olive frammiste a quelle di dilavamento del piazzale dell’ opificio.

Il tutto in violazione del Regolamento Regionale n. 27/2007 e, soprattutto, con utilizzo della condotta di scarico, del tutto abusiva. I Carabinieri Forestali, quindi, hanno proceduto immediatamente a sottoporre a sequestro preventivo penale tutta l’ area invasa dai liquidi, pari a circa 4.400 metri quadri, nonché il sistema di tubazioni collegato alla vasca, per una lunghezza di circa 40 metri.

Il titolare dell’ azienda, N.P. di anni 71, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi per i reati di scarico non autorizzato di reflui industriali, e di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 137, comma 1, e 256, comma 1, del “Testo Unico Ambientale” (Decreto legislativo n. 152 del 2006).