FASANO – AL TEATRO SOCIALE “LA LAMPADA DEI DESIDERI”

«La lampada dei desideri», al Teatro Sociale il terzo appuntamento con la Rassegna Kids di SenzaConfine

Domenica 16 aprile alle 19.30 andrà in scena lo spettacolo tratto dal celebre “Aladdin” di Walt Disney

FASANO – Terzo e ultimo appuntamento con la Rassegna Kids, cartellone teatrale allestito dalla compagnia fasanese “SenzaConfine” per bambini e famiglie.

Domenica 16 aprile alle 19.30 andrà in scena a Teatro Sociale di Fasano «La lampada dei desideri», spettacolo musicale prodotto da Sunset e con le coreografie e la regia di Nunzia Abbracciavento.

Sotto i riflettori del teatro comunale fasanese ci saranno i giovani ragazzi della compagnia SenzaConfine: Pierfrancesco Maggiore, Miriam Convertini, Alessandro Fanizza, Luca Mangia, Mariasole Corelli, Sonia Pugliese, Ylenia Masciandaro, Ilaria Ruggero, Matteo Tropiano.

L’iniziativa rientra nel cartellone artistico allestito dall’’ATS Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Aladdin, giovane ladruncolo che vive nella città di Agrabah, ai margini del deserto, s’innamora della principessa Jasmine che, estroversa e ribelle, sarebbe destinata per legge a sposare un uomo del suo stesso rango.

Il perfido Jafar, Gran Visir di corte, progetta intanto di impossessarsi di una lampada magica che racchiude un genio in grado di esaudire tre desideri, e per recuperarla ottiene la collaborazione dello stesso Aladdin, lusingandolo con promesse di ricchezza. Ma il giovane scopre il segreto della lampada e fa amicizia con il genio stesso, che si pone al suo servizio. Jafar non si rassegna e farà di tutto per impossessarsi della lampada magica e ostacolare l’amore fra il giovane e la principessa.

«Con lo spettacolo “La lampada dei desideri” chiudiamo la Rassegna Kids – ha detto Cinzia Caroli, assessora alla cultura e alle politiche giovanili -. Fa molto piacere constatare che c’è stata una bella risposta di pubblico e per questo continueremo a promuovere il teatro famiglia. Dopo l’esperienza della danza e del teatro, approda sul palco del Teatro Sociale una commedia musicale frizzante e colorata e che chiuderà la rassegna con un’atmosfera di festa dedicata ai bambini e alle famiglie. Ringrazio Teresa Cecere pe il prezioso supporto e per essere riuscita a mettere a punto questa iniziativa dedicata ai bambini. Continueremo su questa strada e a breve comunicheremo nuovi appuntamenti e nuove iniziative. Prossima occasione per promuovere il teatro per i bambini sarà “O-maggio all’infanzia” di cui daremo aggiornamenti molto presto».

È possibile prenotare i biglietti per lo spettacolo del 16 aprile telefonando al numero 334 144911 oppure scrivendo alla mail infots@comune.fasano.br.it.