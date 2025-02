Fasano – Al via la due giorni del progetto HERALD

Al via la due giorni del progetto HERALD

Workshop e incontri B2B: ricco programma di attuazione del progetto Interreg per lo sviluppo culturale del Sud Adriatico

FASANO – Nuovo appuntamento col progetto HERALD (Hermes Encourages and Reshapes the Arts Longevity and Development), un’iniziativa finanziata dal programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027 che vede il Comune di Fasano quale capofila.

HERALD si propone di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra Italia, Albania e Montenegro nel settore delle arti performative, con l’obiettivo di creare una comunità di professionisti in grado di sviluppare progetti culturali innovativi e sostenibili. Il progetto, che capitalizza il progetto HERMES finanziato a valere sul Programma Interreg Grecia Italia 2014-2020, prevede una serie di attività, tra cui workshop, seminari, conferenze e incontri B2B, finalizzati a promuovere lo scambio di conoscenze e competenze tra gli operatori culturali dei tre paesi.

Il Comune di Fasano, nei giorni 20 e 21 febbraio, ospiterà rispettivamente un workshop e un B2B, che vedranno la partecipazione di professionisti del teatro, della danza e della musica provenienti da Italia, Albania e Montenegro. Durante il workshop i partecipanti avranno l’opportunità di collaborare alla creazione di nuove produzioni artistiche, partendo dalle caratteristiche del mercato locale e dagli orientamenti culturali di ciascun paese; il B2B, evento sul modello delle fiere artistiche internazionali, sarà l’occasione per la presentazione delle nuove ai responsabili di centri teatrali e culturali interessati ad acquistarle o a distribuirle.

Ricco il programma della due giorni del progetto HERALD.

Giovedì 20 febbraio si terrà il workshop musicale dal titolo “La musica come ponte tra i popoli: riscoperta delle nostre radici, suoni e identità delle nostre terre”. Al Teatro Sociale dalle9.00 alle 13.00 si svolgeranno, dopo i saluti istituzionali, le Interviste agli esperti M° Agron Xoxa, M° Didi Tartari e M° Silvestro Sabatelli acura della Redazione di “Inchiostro Vivo”- I.I.S.S. “L. da Vinci” di Fasano, mentre dalle 15.00 alle 19.00 il workshop sarà itinerante, con un appuntamento al Museo Casa alla Fasanese, con visita guidata ed esecuzione di “Ninna Nanne”, per poi spostarsi a Palazzo Pezzolla per una nuova visita guidata e l’osservazione e studio di strumenti tipici. Il tour continuerà con la visita a Piazza Mercato, per “I riti della Settimana Santa” – Fede e Folklore, e lo studio ed esecuzione dei “Misteri”, “Canto all’uovo” e “Canto del Lazzaro”, e con la visita guidata alla Chiesa Santa Maria con la contestualizzazione storica (Rif. Battaglia Turchi-Fasanesi e Dittatura in Albania), lo studio e l’esecuzione di canti popolari dedicati alla Madonna. Penultima tappa i Portici delle Teresiane dove saranno realizzate scene di vita popolare e antichi mestieri, con annesso studio ed esecuzione di canti dedicati al lavoro. Il tour si chiuderà al Chiostro dei Minori Osservanti, con la visita guidata e lo studio ed esecuzione di serenate, danze popolari e canti augurali.

Venerdì 21 febbraio sarà la volta di B2B – Presentazione delle produzioni agli operatori del teatro e della cultura. Dalle 9.30 alle 13.00 nella Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, dopo l’apertura dei lavori e la presentazione dei partner, saranno presentate le nuove produzioni ai responsabili di teatri e centri culturali interessati all’acquisto e alla distribuzione. Gli operatori pugliesi presenteranno i loro prodotti ai direttori di teatri e centri culturali per incrementare e ampliare i rapporti produttivi e distributivi per creare nuove opportunità di business e di competitività. Attraverso uno scambio interattivo, professionisti e relatori coinvolti si confronteranno sulle rispettive produzioni da collocare rispettivamente nei rispettivi mercati nazionali. Gli operatori economici parteciperanno così a spettacoli teatrali e musicali che consentiranno agli operatori artistici locali di trovare nuove opportunità di business. Dalle 15.00 alle 17.00 si terrà il dibattito con la Dott.ssa Palmina Cannone, responsabile del Museo delle Arti Antiche di Fasano. Dalle 17.00 alle 17.45 ci sarà la discussione con il Sig. Albert Metasani, pittore albanese conosciuto in Italia per la sua arte. Alle ore 18.00, al Teatro Sociale, si svolgerà lo spettacolo teatrale “Onora tuo padre – Ndero Babane” a cura di SenzaConfine aps con Maria Barnaba, Ginevra Ciuni, Serena Osma e Alexander Kondi, per la regia di David Marzi e Teresa Cecere, con la regia associata Erjion Hinaj. Seguirà dibattito; professionisti e relatori coinvolti si confronteranno sui risultati della produzione teatrale congiunta. Interverranno Teresa Cecere, direttrice artistica e formatrice teatrale dell’Associazione SenzaConfine, David Marzi, direttore artistico, attore, drammaturgo e regista, Erjion Hinaj, attore e regista, portavoce del Teatro di Argirocastro, Mariateresa Maggi, Presidente, direttore artistico e formatrice musicale dell’Associazione “Calliope” e Mimmo Capozzi, direttore artistico, Teatro Sociale Fasano.

«HERALD rappresenta una grande opportunità – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Fasano Cinzia Caroli – per gli operatori culturali e creativi locali di espandere la propria attività, acquisire nuove competenze e creare partnership con realtà internazionali. Il progetto si concluderà con la costituzione di una Comunità Transfrontaliera delle Arti Performative, una rete stabile di professionisti e operatori che continuerà a collaborare anche dopo la fine del progetto, con l’obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del settore delle arti performative nei paesi coinvolti».