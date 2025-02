Fasano: al via l’Alta Formazione per cuochi stagionali ad Happetito House, nuova sede del circuito Gruppo FORTIS

Da febbraio a fine marzo, un doppio appuntamento settimanale con chef professionisti offrirà un percorso di alta formazione dedicato ai cuochi stagionali presso Happetito House of Excellence, nuova sede del circuito Gruppo FORTIS a Fasano. Questa mattina, in occasione della giornata di inaugurazione della sede, è stato dato il via al corso, presentando il programma di “Formazione per Cuochi Stagionali”, un modello di co-progettazione sviluppato in Puglia dal Gruppo FORTIS, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi.Ad aprire il percorso di alta formazione è stato Lorenzo Alessio, Team Coach del Bocuse d’Or Italy Academy, il più prestigioso concorso di cucina al mondo. Di fronte a lui, una classe composta da trenta cuochi in presenza e venti partecipanti online. Tutti i corsisti riceveranno in omaggio il tesseramento annuale e la divisa della Federazione Italiana Cuochi che potranno utilizzare nelle loro cucine.«L’obiettivo – ha spiegato lo chef Alessio – è crescere personalmente e professionalmente. Durante gli incontri forniremo nozioni fondamentali per la cucina professionale, con particolare attenzione alla standardizzazione dei processi per la gestione di grandi volumi di clienti. Vogliamo anche promuovere la sinergia, la cultura e lo scambio all’interno della comunità dei cuochi pugliesi, affrontando anche aspetti come la gestione dello stress in cucina».Sul valore di questa iniziativa si è soffermato anche Francesco Joseph Pagnelli, direttore generale del Gruppo FORTIS: «Il nostro obiettivo è far crescere il singolo e la comunità attraverso le nostre sedi sul territorio. Grazie alla visione imprenditoriale di Francesco Peccarisi, abbiamo deciso di dare a Happetito una nuova dimensione, tornando alle sue origini come luogo di formazione. Questo spazio, incastonato tra le colline fasanesi e il mare Adriatico, diventerà un punto di riferimento per l’alta formazione, il confronto e la condivisione delle conoscenze».Il programma prevede numerosi incontri con chef professionisti, pensati in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. Alla formazione hanno aderito circa 30 partecipanti in presenza e altri 20 online, che hanno avuto la possibilità di partecipare gratuitamente. «Oltre a questo percorso – ha concluso Pagnelli – si alterneranno altre iniziative, come cene executive per favorire il confronto tra imprenditori, manager e professionisti del settore».Nelle prossime settimane si alterneranno gli chef: Giuseppe Palmisano – Pasticcere innovativo, esperto di grandi lievitati e vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, Pier Luca Ardito – Executive chef pluripremiato, campione olimpico di cucina calda e allenatore della Nazionale italiana cuochi, Antonio Zaccardi – Chef stellato, con esperienze professionali al fianco di Carlo Cracco ed Enrico Crippa, ex executive chef del Pashà, attualmente impegnato in nuovi progetti, Luciano Tona – Cuoco e docente di fama internazionale, ex direttore didattico di ALMA e attuale guida dell’Accademia Italiana del Bocuse d’Or, Raffaele De Giuseppe – Executive chef esperto di cucina pugliese, con una carriera tra ristoranti stellati e competizioni internazionali, Francesco Cinquepalmi – Giovane talento della cucina mediterranea, vincitore di numerosi concorsi e attualmente a Masseria La Grande Quercia e Francesca Franguelli – Counselor specializzata in comunicazione nonviolenta, che supporta individui e gruppi nello sviluppo personale.