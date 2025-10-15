Fasano – Allerta meteo di livello Arancione per precipitazioni a carattere temporalesco (bombe d’acqua)

Allerta meteo di livello Arancione per precipitazioni a carattere temporalesco (bombe d’acqua)

Lo annuncia la Protezione Civile con il suo bollettino: dalla mezzanotte di oggi, 15 ottobre e per le successive 20 ore, nella Puglia centrale

Fasano – Si comunica che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 15 ottobre e per le successive 20 ore, la Protezione Civile ha diramato l’allerta Arancione per rischio idrogeologico e idraulico nella Puglia centrale.

Sono infatti previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità (bombe d’acqua) , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

«Richiamo pertanto tutti i cittadini – dice il sindaco Francesco Zaccaria – alla massima prudenza alla guida e, nel caso in cui le precipitazioni fossero effettivamente molto abbondanti, di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Vi terrò costantemente e puntualmente aggiornati sull’evolversi della situazione».

SI consiglia di ridurre al minimo le attività all’aperto, limitando gli spostamenti e si raccomanda la massima prudenza alla guida, soprattutto nei pressi dei sottopassi e delle strade in pendenza.

In caso di emergenza contattare il numero verde della Polizia Locale 0804394315