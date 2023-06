FASANO, CONSIGLIO COMUNALE – PD: STIAMO COSTRUENDO LA FASANO DEL FUTURO

Consiglio comunale, PD: “Giornata storica, stiamo costruendo insieme la Fasano del futuro”

FASANO – “Una giornata storica che concretizza gli impegni presi in campagna elettorale per costruire tutti insieme la Fasano del futuro, moderna, funzionale e al passo con il tempi”. Così il Partito democratico locale interviene sui provvedimenti adottati nel consiglio comunale di martedì 27 giugno dall’amministrazione Zaccaria. In particolare i Dem sottolineano l’importanza delle variazioni del piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio in entrata per 140mila euro che saranno destinate (per la prima volta) alle politiche giovanili, insieme all’approvazione del Dsc, (documento strategico del commercio) vero piano regolatore generale di tutto il comparto, il via libera a PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile e PEBA (piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

“La concretizzazione in Consiglio Comunale di tali indirizzi strategici è l’ulteriore prova del grande lavoro di squadra intrapreso in questi anni – commentano dal partito –. Come gruppo consiliare del Partito Democratico siamo determinati nel perseguire gli obiettivi programmatici siglati con i cittadini in campagna elettorale, certi dell’importanza di incidere con progetti e azioni che cambieranno in maniera determinante la qualità della vita e dei servizi nel nostro Comune”.

I dem sottolineano il grande lavoro fatto dai due assessori del Pd: Gianluca Cisternino che ha la delega ai Lavori Pubblici e Pier Francesco Palmariggi che ha la delega a Turismo e Politiche Giovanili: “Si dà seguito al programma delle opere pubbliche grazie al dinamismo dell’assessore Gianluca Cisternino, con l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di rifacimento dell’ex piazza Bissolati che sarà completamente riqualificata insieme al piazzale antistante la stazione ferroviaria per un intervento che cambierà completamente l’area rendendola funzionale e moderna e che interesserà anche la manutenzione di strada comunale Vavieddo. Inoltre intendiamo essere sempre alleati delle nuove generazioni e sostenerle destinando importanti risorse economiche ad attività di orientamento al lavoro, corsi di formazione e laboratori creativi, tutti completamente gratuiti, grazie ai finanziamenti regionali egregiamente intercettati dall’Assessore al Turismo e Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi. Un investimento senza precedenti, di oltre 140mila euro, approvato con il voto unanime del Consiglio Comunale.

Sono solo alcune delle sfide che ci rendono orgogliosi del percorso fin qui compiuto. Continueremo a lavorare con tutta la comunità e i colleghi amministratori per offrire ai nostri cittadini una città e comunità rinnovata e pronta a proiettarci nel futuro”.

Il capogruppo del PD

Franco Mastro