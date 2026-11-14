Fasano, controlli a tappeto dei Carabinieri: una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, 8 segnalati per droga e 4 patenti ritirate

Fasano (BR), controlli a tappeto dei Carabinieri: una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere, otto segnalati per droga e quattro patenti ritirate.

Fasano (BR) – Nel corso della serata di ieri, 13 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi anche a seguito dei recenti episodi delittuosi registrati nella cittadina. L’operazione ha avuto l’obiettivo di intensificare la vigilanza, rafforzare la prevenzione generale dei reati predatori, monitorare i luoghi di aggregazione giovanile e contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività, i militari hanno denunciato a piede libero un giovane e segnalato all’Autorità Amministrativa il medesimo e altre sette persone per detenzione di droga per uso personale.

Nello specifico, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fermato alla guida della propria auto, il giovane è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in legno, custodita nel bagagliaio senza alcun giustificato motivo. Nel corso della stessa verifica, il 22enne è stato anche trovato con dello stupefacente: per lui sono scattati il sequestro dell’arma impropria e dello stupefacente, la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente di guida.

Inoltre, nel corso del servizio, i militari hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, quali assuntori, altre sette persone controllate nel corso della serata. Nello specifico, tre giovani del posto – rispettivamente di 21, 22 e 23 anni – sono stati fermati alla guida delle rispettive autovetture e trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente; per tutti e tre, oltre al sequestro della droga, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Nel medesimo contesto operativo, sono stati sorpresi con dosi di stupefacente anche un 22enne e una 25enne del posto, controllati mentre viaggiavano come passeggeri a bordo di un’utilitaria, nonché un 32enne fasanese e un 22enne di origine albanese residente nella cittadina, entrambi fermati a piedi nel centro urbano. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Nel bilancio complessivo dell’operazione preventiva, i Carabinieri hanno controllato 25 veicoli, identificato 56 persone e ispezionato 4 esercizi pubblici. Le Autorità Giudiziaria e Amministrativa sono state puntualmente informate dai reparti della Compagnia di Fasano che procedono nelle indagini.

L’attività rientra nel piano di interventi di contrasto alla criminalità diffusa svolto sistematicamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi che riguarda tutto il territorio della provincia.