FASANO – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER GIOVEDI’

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, il giorno 16 marzo 2023 alle ore 16.00 in prima convocazione, ed eventualmente, il giorno 17 marzo 2023 alle ore 17.00 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

Approvazione resocontazioni del Consiglio Comunale – sedute del 6 Dicembre 2022 e del 30 Gennaio 2023 Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile – approvazione Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 16.02.2023 avente ad oggetto “PNRR – Progetti presentati a valere sulle misure 1.4.5 e 1.3.1 – Variazione di bilancio” Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 16.02.2023 avente ad oggetto “Avviso del Ministero per la Transizione Ecologica “C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’Efficienza energetica” – Ammissione a contributo degli interventi di efficientamento energetico presso le scuole dell’infanzia Don Sante, Pietro Nenni e Andersen. Variazione stanziamenti di bilancio e integrazione del programma biennale forniture e servizi Ratifica della Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 23.02.2023 avente ad oggetto “Autorizzazione alla candidatura della Città di Fasano al programma Interreg Ipa South Adriatic 2021-2027 – Capitalizzazine progetto Hermes – Variazione di bilancio” Ratifica della Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 02.03.2023 avente ad oggetto “Teatro Comunale Sociale – Approvazione tariffe e variazione di bilancio” Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi – Marzo 2023