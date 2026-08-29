Fasano – Convocato il Consiglio Comunale per il 16 settembre

Il presidente del Consiglio comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, il giorno mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 16:00, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:
- Surroga consigliere dott. Pasquale Di Bari e contestuale convalida elezione a Consigliere comunale dott.ssa Grazia Neglia
- Interrogazione presentata dal gruppo Forza Italia avente ad oggetto: Utilizzo degli immobili comunali siti in Piazza Ciaia ex ufficio Tributi;
- Interrogazione presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano avente ad oggetto: Contenzioso in materia urbanistica dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e relativa spesa pubblica;
- Interrogazione presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano avente ad oggetto: Futuro dell’U.S. Città di Fasano;
- Interrogazione presentata dal gruppo UDC avente ad oggetto: Interrogazione riguardante i lavori di riqualificazione in via XXIV Maggio a Montalbano di Fasano e la gestione del deflusso delle acque piovane;
- Approvazione Verbale Della Seduta Di Consiglio Comunale Del 30 Luglio 2026;
- Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 06.08.2026 avente ad oggetto “Approvazione del progetto esecutivo denominato: Manutenzione straordinaria della tribuna ospiti allo stadio comunale Vito Curlo” Variazione al programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, al Bilancio di previsione 2026-2028 e al DUP”;
- Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 12.08.2026 avente ad oggetto “Variazione previsione accertato verbali CdS. Incremento capitoli di spesa”;
- Mozione presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano avente ad oggetto: Monitoraggio e manutenzione strutturale delle griglie di scolo e delle caditoie in Via Rosmini (Pezze di Greco) e nelle frazioni cittadine;
- Mozione presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano avente ad oggetto: Installazione di sistemi di videosorveglianza elettronica e controllo automatizzato degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL);
- Mozione presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano avente ad oggetto: Richiesta di installazione del manto in erba sintetica presso lo stadio comunale Pezze di Greco
- Mozione presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano avente ad oggetto: “Abbattimento della tari attraverso l’utilizzo della tassa di soggiorno”;
- Mozione presentata dal gruppo UDC avente ad oggetto: Richiesta ad ANAS S.p.A. di studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 172 dir “dei Trulli” in corrispondenza dell’intersezione della Vernisina;
- Mozione presentata dal gruppo UDC avente ad oggetto: Individuazione di aree di sosta temporanea e “Kiss & Ride” in prossimità degli istituti scolastici durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni;
- Mozione presentata dal gruppo UDC avente ad oggetto: Messa in atto di un intervento urgente di pulizia straordinaria e per l’istituzione di un piano programmato, trasparente e coordinato di manutenzione delle griglie di scolo, caditoie e canali di raccolta delle acque piovane sul territorio comunale;
- Mozione presentata dal gruppo UDC avente ad oggetto: Piena attuazione e rispetto delle disposizioni del Regolamento del Corpo di Polizia Locale in materia di uniforme, cura della persona e decoro del personale in servizio.