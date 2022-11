FASANO – DA MERCOLEDI’ RIAPRE AL TRAFFICO VIA MUSCO

Parere favorevole di tecnici e progettisti che hanno curato gli interventi voluti dall’amministrazione

FASANO – Via Musco sarà riaperta al traffico. Il tratto compreso tra via Roma e le vie Colonna e San Pietro sarà nuovamente agibile da mercoledì 30 novembre.

Ieri è arrivato l’ultimo parere favorevole dai tecnici progettisti degli interventi di messa in sicurezza e dei lavori portati avanti dall’amministrazione comunale.

Lunedì e martedì saranno eseguite le operazioni di smontaggio e pulizia dell’area di cantiere e dal 30 i veicoli potranno tornare a circolare.

«Pur trattandosi di in piccolo tratto di strada – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – via Musco è un’arteria molto importante per la viabilità cittadina. Un intervento progettato e realizzato dall’amministrazione che si è sostituita ai privati (ai quali sarà richiesto il ristoro pro quota delle spese sostenute dal comune) al fine di garantire la pubblica incolumità e superare l’accertamento delle responsabilità che ancora è in corso».

Nei giorni scorsi è stata anche riaperto anche il tratto di strada di via Colonna angolo corso Garibaldi, dove sono in corso lavori di consolidamento.