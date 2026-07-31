Fasano – D’Attis (Fi): “Grazie a Lello Di Bari. Continueremo insieme a fare buona politica”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il saluto al Consiglio comunale di Fasano di Lello Di Bari è sicuramente un “arrivederci”: un sindaco amatissimo, competente, un politico sempre fedele e coerente ai suoi e nostri ideali. Da oggi si apre per lui una pagina nuova, ma sono certo che non ci farà mancare il suo sostegno e la sua importantissima partecipazione. L’amico Lello ama Fasano e ha fatto tantissimo per la città, proiettandola nel panorama internazionale e Forza Italia e’ fiera di avere nella sua classe dirigente politici come lui. Continueremo, insieme, a fare tante cose per Fasano e per il nostro partito”.