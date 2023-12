FASANO – DENTRO IL TEATRO, LA STAGIONE DI PROSA INTRODOTTA SUI SOCIAL

Dentro il teatro, la stagione di prosa introdotta sui social

Dieci brevi video per accompagnare gli spettatori

FASANO – Prima dell’inizio della nuova stagione di prosa 2023/2024, organizzata dalla Città di Fasano –

assessorato alla Cultura col Teatro Pubblico Pugliese, prende vita ‘Dentro il teatro’, un innovativo

appuntamento sui social. Ognuno dei dieci spettacoli del cartellone sarà presentato in anteprima attraverso

delle pillole video nei quali l’assessore alla cultura, Cinzia Caroli, direttamente dal teatro Kennedy, introdurrà

le tematiche dei vari appuntamenti. Un modo per accompagnare il pubblico a seguire con un supporto

aggiuntivo, attraverso la descrizione e le recensioni dello spettacolo, quella che si è già rivelata una stagione

molto attesa e che riproduce il meglio del teatro italiano. Si parte subito con la prima puntata di ‘Dentro il

teatro’, realizzata per la data di debutto, la vita parallela de I due papi, interpretati da due colossi del

palcoscenico e della televisione, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo.

«Visto il grande interesse suscitato per i dieci appuntamenti di prosa che si susseguiranno fino ad aprile,

abbiamo voluto aggiungere alla semplice descrizione e alla trama una sorta di ‘guida’ più diretta e dinamica

per entrare subito nel vivo delle tematiche trattate – dichiara l’assessore alla Cultura, Cinzia Caroli – seguendo

i video di presentazione, girati per il progetto e che verranno diffusi attraverso i canali social del Comune, lo

spettatore potrà, in soli pochi minuti, accostarsi allo spettacolo con maggiore consapevolezza».