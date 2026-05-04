Fasano – Disagi nella circolazione. Le scuse dell’Assessore Saladino

Nota dell’assessore alla Viabilità

L’Assessore alla Viabilità del Comune di Fasano, Cecilia Saladino, desidera esprimere le proprie scuse ai cittadini e ai visitatori per i disagi alla circolazione registrati nella mattinata del 2 maggio, causati dall’elevata ed eccezionale affluenza di veicoli diretti allo Zoo Safari di Fasano.

L’importante richiamo turistico della struttura ha determinato un notevolissimo incremento del traffico, con rallentamenti e criticità lungo le principali arterie di accesso. Comprendiamo pienamente i disagi arrecati e abbiamo lavorato per migliorare la gestione dei flussi nei momenti di maggiore affluenza.

Un sentito ringraziamento va alla Polizia Locale, impegnata con professionalità e dedizione nel presidio del territorio e nella regolazione del traffico, contribuendo a garantire sicurezza e assistenza agli utenti della strada in una situazione particolarmente complessa.

L’Amministrazione continuerà a monitorare attentamente la situazione, valutando ulteriori misure organizzative per ridurre i disagi e migliorare la viabilità, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Confidiamo nella collaborazione e nella comprensione di tutti.