Fasano – Fratelli d’Italia ha incontrato operatori del comaprto ittico e di quello agricolo

Visita istituzionale nel comparto ittico e agricolo. Fratelli d’Italia incontra imprenditori e

associazioni di categoria: “Massimo impegno per dare risposte concrete a settori strategici”

Nella giornata di sabato 28 giugno 2025, il Presidente della Commissione Agricoltura, Pesca e Turismo

del Senato, Sen. Luca De Carlo, ha fatto visita a Fasano insieme alla Sen. Maria Nocco e

all’Europarlamentare On. Michele Picaro, tutti esponenti di Fratelli d’Italia. Ad accoglierli sul territorio

la Coordinatrice cittadina di FdI, Grazia Neglia, e il Consigliere comunale Antonio Scianaro.

La delegazione ha avviato la giornata con una serie di visite presso alcune tra le più rilevanti realtà

imprenditoriali del settore ittico locale. Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di

confronto diretto con gli operatori, durante i quali sono emerse criticità, esigenze e proposte operative

che delineano il quadro di un comparto fondamentale per l’economia del territorio, ma ancora troppo

spesso trascurato. Il confronto si è rivelato particolarmente proficuo, fornendo un’analisi dettagliata

delle problematiche che ostacolano la piena valorizzazione del settore.

Successivamente, alle ore 11:30, presso il Palazzo di Città di Fasano, si è tenuto un incontro con le

principali associazioni di categoria del mondo agricolo e con numerosi imprenditori locali del settore.

Al centro della discussione le gravi difficoltà che oggi affliggono l’agricoltura pugliese e fasanese: dalle

elevate temperature e siccità alla devastante diffusione della Xylella, per la quale proprio il Governo

Meloni ha già stanziato 30 milioni di euro per gli agricoltori pugliesi danneggiati, fino alla questione,

sempre più urgente, dei Consorzi di Bonifica. In particolare, è stata sollevata l’incongruenza tra

l’assenza di interventi concreti sui terreni agricoli da parte dei Consorzi e l’imposizione di una tassa

ritenuta ingiusta per servizi mai erogati.

I rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia hanno ascoltato con attenzione e raccolto le istanze e le

denunce avanzate dagli operatori del settore, assumendo l’impegno di portare le problematiche

evidenziate sui tavoli istituzionali competenti – nazionali ed europei – affinché possano trovare una

soluzione concreta ed efficace, in linea con le reali esigenze del territorio.

“Il nostro dovere è ascoltare e agire – ha dichiarato il Sen. Luca De Carlo –. Agricoltura e pesca sono

pilastri dell’economia locale e nazionale. Dobbiamo smettere di lasciare soli gli imprenditori e dare loro

strumenti adeguati per affrontare le sfide attuali. Il nostro lavoro continuerà, nelle Commissioni e in

Europa, affinché queste voci non restino inascoltate.”