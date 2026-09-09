Fasano – Futuro Nazionale sarà presente con la propria lista e il proprio candidato sindaco alla tornata elettorale

Si è tenuta nella giornata dell’8 settembre 2026, nella cornice della Selva di Fasano, l’assemblea dei tesserati di Futuro Nazionale Fasano. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di condivisione e crescita politica, durante il quale è stato analizzato, ampliato e approfondito il programma amministrativo già abbozzato nelle scorse settimane.

Nel corso dell’assemblea, grazie a un vivace e costruttivo dibattito partecipato, sono state individuate le prime linee guida per la composizione della lista dei candidati al consiglio comunale. Ampio spazio è stato inoltre dedicato al confronto sul profilo del futuro candidato sindaco: il movimento ha registrato con grande favore la disponibilità di due figure di spicco, profondamente radicate nel tessuto cittadino e particolarmente stimate per la loro autorevolezza. La direzione nazionale ha voluto ribadire la sua vicinanza e l’attenzione strategica con cui segue da vicino la città di Fasano, valutando con interesse il percorso intrapreso sul territorio.

Il direttivo comunale si dedicherà ora alla sintesi di queste opzioni, con l’obiettivo di individuare la soluzione più idonea a interpretare le reali esigenze di Fasano. La nostra priorità assoluta è imprimere una decisa discontinuità rispetto ai tradizionali metodi della politica locale, puntando su un’offerta amministrativa di alto profilo e fortemente tecnica, indispensabile per affrontare la complessità urbanistica, economica e sociale del nostro comune.

Nei prossimi giorni il direttivo presenterà pubblicamente alla cittadinanza una prima parte del programma politico, focalizzata sui temi di maggiore urgenza e sensibilità sociale, inaugurando una stagione di ascolto e partecipazione aperta a tutti i cittadini.