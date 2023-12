FASANO – I CARABINIERI RINFORZANO I SERVIZI COORDINATI MIRATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DI REATI

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, in Fasano, i Carabinieri della locale Compagnia, nel periodo delle festività natalizie, hanno intensificato i servizi straordinari di controllo di quel territorio con la finalità di rafforzare le attività di prevenzione e repressione dei reati predatori e garantire una cornice di serenità ai cittadini che, in occasione delle festività, si sono riversati nei luoghi di consueta aggregazione, nei locali pubblici e di intrattenimento nonché nelle piazze, per seguire le manifestazioni e i mercatini natalizi. Nello specifico, la Stazione Carabinieri di Fasano ha incrementato i servizi automontati dislocati nei centri abitati e nelle località più isolate del proprio Comune, affiancandoli a pattuglie a piedi per lo svolgimento di controlli ancor più capillari.

Durante tutto l’arco autunnale, i Carabinieri della locale Stazione, e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari, controllato circa 1170 veicoli, identificato più di 1700 persone, ispezionato numerosi esercizi pubblici e accertato e contestato varie contravvenzioni al Codice della Strada.

In particolare negli ultimi giorni:

 sono state segnalate amministrativamente quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

 sono state denunciate in stato di libertà sei persone perché colte alla guida di autoveicoli in condizioni di alterazione psicofisica per l’uso di alcool o di sostanze stupefacenti;

 è stata denunciata in stato di libertà una persona per furto aggravato;

 è stata arrestata una persona per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio;

 sono state rinvenute sedici autovetture risultate oggetto di furto e restituite ai legittimi proprietari.

Alla luce di ciò, i predetti servizi ad “alto impatto” proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno riproposti nelle prossime festività e ricorrenze notoriamente connotate da maggiori spostamenti di persone.